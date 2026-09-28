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Tres o cuatro hombres bajo investigación: buscan a quienes abusaron de una niña

Una mujer recibió 10 años de prisión efectiva por facilitar que hombres abusaran de su hija desde que tenía 9 años. El fiscal Roberto Mallea confirmó que la investigación continúa para intentar identificarlos.

La condena a 10 años de prisión de cumplimiento efectivo para la madre de una niña de 13 años cerró una parte de una investigación que todavía tiene un capítulo abierto: determinar quiénes fueron los hombres que abusaron de la menor.

El fiscal Roberto Mallea confirmó este lunes, durante una conferencia de prensa realizada en ANIVI, que la investigación continúa en esa dirección y que la Brigada trabaja para intentar obtener información que permita identificarlos.

La causa comenzó el 14 de enero de este año, a partir de dos denuncias que fueron posteriormente unificadas. Una de ellas había sido realizada por la madrina de la niña, quien recibió la revelación de la menor y acudió a la Justicia.

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De acuerdo con lo establecido durante la investigación, la madre facilitaba el ingreso de hombres al domicilio para que mantuvieran conductas sexuales con su hija. Los hechos habrían comenzado cuando la niña tenía 9 años y se extendieron durante varios años.

Tres o cuatro hombres, pero todavía sin identificar

Uno de los interrogantes que permanece abierto es cuántas personas participaron y quiénes fueron.

Ante la consulta sobre cuántos hombres podrían haber ingresado a la vivienda, Mallea respondió que se estima que fueron tres o cuatro.

Sin embargo, el fiscal aclaró que no pudieron establecer si siempre se trató de las mismas personas ni cuántas veces habrían concurrido al domicilio.

“No sé si han sido los mismos, no sé si ha sido muchas veces, eso no se pudo determinar”, explicó.

La investigación también busca establecer qué recibía la madre a cambio de facilitar esas situaciones. Según el fiscal, se trataba de dinero, drogas y otros elementos.

La investigación continúa

Mallea fue contundente al señalar que la investigación sobre los hombres no está cerrada.

“Tratamos de investigar también a los supuestos hombres, pero no teníamos mayores datos”, explicó. Y agregó que la Brigada continúa trabajando para intentar obtener información.

El fiscal señaló que, si durante esa investigación aparece información que permita identificar a alguno de ellos, podría ser imputado por el delito correspondiente.

La dificultad radica, entre otros aspectos, en que la madre condenada no declaró durante el proceso y la niña tampoco manifestó información en el marco del juicio.

Sigue abierta la investigación. No tenemos muchos datos, la verdad, para que salga algo positivo”, reconoció Mallea.

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