Lando Norris destrozó a Franco Colapinto con sus declaraciones luego del choque producido por el argentino en el Gran Premio de Azerbaiyán. El piloto de McLaren fue categórico y pidió una dura sanción sobre el conductor de Alpine, quien no solo sacó al vigente campeón del mundo de la pista sino también a su compañero de escudería, Pierre Gasly.
Norris se disculpó con Franco Colapinto por sus dichos
El piloto de McLaren expreso "Me equivoqué". El piloto reconoció que él mismo cometió errores similares en el pasado (también con su compañero de escudería Oscar Piastri) corriendo en la Fórmula 1.