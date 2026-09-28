Norris se disculpó con Franco Colapinto por sus dichos

Horas después de su reacción desmedida, Lando Norris hizo su descargo en redes sociales y se disculpó con Franco Colapinto por sus declaraciones motivadas por el profundo enojo tras la eliminación en el Gran Premio de Azerbaiyán.

"Después de la carrera, le mandé un mensaje a Franco pidiéndole disculpas por los comentarios que hice y que simplemente no debería haber dicho", aseguró Lando Norris. El piloto británico aseguró que actuó condicionado por las emociones generadas tras la carrera, y reconoció que cometió un error al declarar categóricamente en contra de Franco Colapinto.

"Sé lo que corresponde y las emociones estaban a flor de piel pero eso no es una excusa, me equivoqué", manifestó el campeón del mundo con McLaren, reconociendo que él mismo cometió errores similares en el pasado (también con su compañero de escudería Oscar Piastri) corriendo en la Fórmula 1.

La acción de la máxima categoría continuará para ambos pilotos el próximo fin de semana con el Gran Premio de Bárein, donde ambos buscarán volver a sumar puntos con sus respectivas escuderías.