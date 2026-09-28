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Facundo Moyano rompió el silencio sobre su vida íntima y admitió una adicción en vivo

En La mañana con Moria, el exdiputado nacional se sinceró al hablar sobre su relación con Candela Arizaga.

Facundo Moyano volvió a hablar de su vínculo con Candela Arizaga durante su visita a La mañana con Moria y protagonizó un momento de particular sinceridad frente a Moria Casán. La conductora quiso conocer más detalles sobre el vínculo entre ambos y llevó la conversación directamente al terreno íntimo.

En medio de la charla, Moria hizo referencia a la noche que terminó con Moyano detenido y que tuvo a Candela como protagonista de varias imágenes que circularon públicamente. Sin vueltas, la conductora le preguntó: "¿Tuvieron noche de sexo?".

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Esto fue lo que dijo Facundo Moyano en La mañana con Moria

El político hizo comentarios sobre su vida íntima que dieron que hablar.

"Sí, el sábado sí", respondió el político. Ante la insistencia de la diva para saber más sobre aquel encuentro, Moyano reconoció que no recordaba exactamente cuántas veces habían tenido relaciones. "No, pará, no me acuerdo cuántos. Sí me acuerdo que hubo sexo", afirmó el dirigente sindical.

"La pasamos bien. Tenemos... es muy intenso eso. Creo que alguien dijo, la única verdad que dijeron, que tengo algunos problemas de que me gusta mucho 'eso' (hablando de las relaciones sexuales), pero es con Candela", confesó Moyano.

Esta declaración llevó a Moria a preguntarle directamente si disfrutaba de ese nivel de intimidad con su pareja. "¿Te gusta?", quiso saber la actriz. "A los dos, creo que a los dos. Le damos mucho, le damos mucho. Puede ser un vicio también y es un problema", aseguró el exdiputado nacional.

"¿Sos adicto al sexo?", le consultó Moria Casán. "No, no, no. Pero con Candela puede ser que sí", respondió Facundo Moyano

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