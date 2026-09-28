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Guerra de Ucrania: capturaron a un argentino reclutado por Rusia a través de Facebook

Un argentino de 37 años fue reclutado por Rusia tras una oferta laboral en Facebook, combatió en Ucrania y terminó herido y capturado como prisionero de guerra.

Roberto Yamil Ibrahim es el primer ciudadano argentino en ser tomado prisionero de guerra en Ucrania, de acuerdo a la información revelada por el proyecto ucraniano "Quiero Vivir". Ibrahim tiene 37 años, es padre de dos hijos y fue engañado para unirse a combatir junto al ejército ruso a través de un anuncio de un "trabajo bien remunerado" en Facebook en abril de este año.

Roberto Yamil Ibrahim se unió a un grupo de Whatsapp en el que le prometieron un trabajo en logística en el Ministerio de Defensa ruso por 20 mil dólares.

Todo comenzó en abril de 2026, cuando Yamil encontró en Facebook un anuncio que ofrecía un trabajo bien remunerado. Interesado en la propuesta, completó una solicitud y posteriormente fue incorporado a un grupo de WhatsApp en el que se organizaba el traslado de ciudadanos latinoamericanos para combatir del lado ruso.

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El argentino ni siquiera contaba con pasaporte para salir del país. Sin embargo, según el relato difundido por Quiero Vivir, la persona encargada del reclutamiento gestionó los documentos necesarios para el viaje, incluidos el visado y los pasajes de avión.

Con la documentación resuelta, Yamil emprendió el viaje hacia Moscú, con escalas en Roma y Estambul. El 11 de abril de 2026 llegó a la capital rusa, donde fue recibido por un reclutador junto con varios ciudadanos colombianos, peruanos, mexicanos, que también habían viajado para incorporarse a las fuerzas militares.

Desde allí, el grupo fue trasladado a un centro de entrenamiento ubicado en la región rusa de Vorónezh. Sin embargo, la preparación militar que recibió el argentino habría sido limitada, según la información difundida por la organización ucraniana.

Del entrenamiento al frente con Ucrania

En mayo de 2026, apenas unas semanas después de llegar a Rusia, Yamil fue enviado al frente de Lyman, donde quedó incorporado como soldado raso del 272.º Regimiento de Fusileros Motorizados del Ejército ruso.

Su participación en los combates sufrió un giro el 6 de julio, cuando resultó gravemente herido en una operación militar. Según el testimonio difundido, estuvo cerca de perder la vida y debió permanecer internado durante aproximadamente tres semanas para recibir atención médica.

Pese a que todavía no se había recuperado completamente de sus lesiones, el argentino fue nuevamente asignado a una unidad militar. Esta vez fue trasladado al 347.º Regimiento de Fusileros Motorizados, específicamente a un pelotón integrado por soldados que habían sufrido heridas anteriormente. A mediados de agosto de 2026, Yamil terminó capturado por las fuerzas ucranianas.

Qué se sabe del argentino capturado por Ucrania

Tras su captura, el ciudadano argentino fue trasladado a un campo de prisioneros de guerra, donde permanece junto con otros extranjeros que habían integrado las fuerzas rusas, según la información publicada por el proyecto ucraniano.

La organización Quiero Vivir sostiene que Rusia utiliza con frecuencia a los combatientes extranjeros en operaciones de asalto particularmente peligrosas. También advierte sobre los riesgos que enfrentan quienes aceptan las propuestas de reclutamiento difundidas mediante redes sociales.

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