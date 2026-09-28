Máximo Kirchner aseguró que Cristina Fernández quiere ser candidata a presidenta

El diputado no descartó que la expresidenta pueda presentarse por vías alternativas, dado que algunos juristas sostienen que el fallo no anula sus derechos electorales. “Sin Cristina en la boleta, el peronismo pierde competitividad”, remarcó.

Críticas al sistema democrático y a la interna peronista

Kirchner advirtió que impedir que millones de argentinos voten a Cristina “le hace mal a la democracia” y “falsea el sistema”. También reconoció la fragmentación interna del PJ, con sectores alineados al kirchnerismo, al gobernador Axel Kicillof y a los mandatarios provinciales que apoyaron reformas como el RIGI y la laboral.

Cuestionó el pragmatismo de algunos dirigentes y recordó que su espacio tuvo “vocación de competir” en internas, pero los otros sectores no aceptaron. En cuanto a la derrota de 2023, hizo una autocrítica: reconoció que subestimó a Javier Milei como adversario, aunque destacó que Cristina había advertido tempranamente su crecimiento.

El líder de La Cámpora admitió diferencias políticas y personales con Axel Kicillof, especialmente sobre la conducción del PJ. “Yo entiendo que Cristina tiene que ser la presidenta del PJ a nivel nacional, y él no”, señaló.

También se refirió al escándalo de Martín Insaurralde, exintendente de Lomas de Zamora, que fue fotografiado en un yate en Marbella. Kirchner sostuvo que cada dirigente debe hacerse cargo de sus acciones personales y valoró que Insaurralde haya renunciado de inmediato, a diferencia de funcionarios del actual gobierno que permanecen en sus cargos pese a cuestionamientos.

Consultado sobre sus propias causas judiciales, Kirchner dijo no tener miedo: “Miedo tuve el 1 de septiembre a las diez de la noche, cuando quisieron matar a Cristina”. Criticó la falta de avances en la investigación del atentado y denunció que los tiempos procesales de sus causas buscan “sacarlos de la cancha” políticamente.