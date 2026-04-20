Conductores en San Juan: riesgos, errores y exceso de confianza a la hora de manejar

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El estudio también detecta una problemática más profunda: el conocimiento parcial de las normas. Solo el 40% aseguró respetar siempre las velocidades máximas, mientras que el 60% admitió hacerlo de manera irregular. Esta falta de cumplimiento se vincula con el desconocimiento: apenas el 47% afirmó conocer con precisión los límites de velocidad.

Al analizar situaciones concretas, los errores se multiplican. En calles, donde el límite es de 40 km/h, el 65% respondió de forma incorrecta. En avenidas, el nivel de acierto fue apenas del 52%, y en rutas o autopistas, un 30% cree que los máximos son más altos de lo permitido.

El déficit también se refleja en la interpretación de señales viales. Solo el 30% dijo conocer la mayoría, mientras que el 70% reconoció un conocimiento parcial. Señales básicas como “Contramano” o “No estacionar ni detenerse” presentan altos niveles de confusión.

Sin embargo, el dato más significativo aparece en la autopercepción. El 92% aseguró conocer la prioridad de paso, pero al ser evaluados en casos concretos —como rotondas o cruces— surgen errores frecuentes. Esta brecha entre lo que se cree saber y lo que realmente se sabe evidencia un problema estructural: el exceso de confianza.

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A esto se suman otras prácticas que agravan el escenario. Aunque el 60% indicó usar siempre el cinturón en trayectos cortos, un 40% admitió que no lo hace de forma constante. Además, más de la mitad de los conductores realiza mantenimiento del vehículo solo cuando detecta fallas, lo que refleja una baja cultura preventiva.

Paradójicamente, al ser consultados por las causas de los accidentes, los encuestados identifican correctamente los principales factores: el exceso de velocidad (46%) y el consumo de alcohol (30%). Es decir, hay conciencia del problema, pero no necesariamente un cambio de conducta.

El informe deja una conclusión clara: en San Juan, el desafío vial no pasa únicamente por controles o sanciones, sino por una transformación cultural. La combinación de conocimiento incompleto, prácticas riesgosas y exceso de confianza configura un escenario donde el margen de error puede tener consecuencias graves.