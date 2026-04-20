Garrafa Hogar: apuntan a reforzar la periferia este invierno, con mayor alcance
El programa Garrafa Hogar se lanzaría en mayo. Mantendrá la logística con municipios y sumará más presencia en zonas periféricas.
A semanas del inicio del invierno, el Gobierno de San Juan avanza en la puesta a punto del programa Garrafa Hogar 2026, una política clave para garantizar el acceso al gas envasado en los sectores que no cuentan con red natural. Según pudo saber este medio en diálogo con la Dirección de Defensa al Consumidor, el operativo se encuentra en su etapa final de armado y tendría su lanzamiento entre mediados y fines de mayo.
El eje principal de esta edición estará puesto en el fortalecimiento territorial, con una decisión concreta: ampliar la presencia en zonas periféricas. “El modo de coordinar en los departamentos será el mismo, con municipios e instituciones, pero este año tendremos más presencia en la periferia”, adelantaron desde el organismo.
La estrategia busca replicar el esquema implementado en años anteriores, que permitió recorrer los 19 departamentos con múltiples “vueltas” del operativo. En 2025, el programa logró extender su alcance con hasta cinco recorridos por distintas localidades, una dinámica que ahora se intentará sostener e incluso profundizar.
El contexto económico y climático condiciona el diseño. Con el aumento del consumo durante los meses fríos, la demanda de garrafas se multiplica, no solo para cocinar sino también para calefaccionar. “Sabemos que el invierno es crudo y mucho más para los bolsillos”, señalaron, al tiempo que remarcaron que muchos hogares dependen exclusivamente del gas envasado e incluso utilizan más de una unidad.
En paralelo, desde Defensa al Consumidor pusieron el foco en la seguridad y advirtieron sobre la circulación de garrafas a precios sospechosamente bajos. La liberación de precios en el mercado genera diferencias significativas, lo que obliga a extremar controles. “No es solo mirar el precio, sino la seguridad de lo que se lleva al hogar”, indicaron, y recomendaron verificar peso, estado y fecha de vencimiento.
Para reforzar este aspecto, el organismo confirmó que continuará con operativos de inspección para detectar venta ilegal y evitar riesgos para los usuarios. La advertencia apunta especialmente a evitar compras informales que no garanticen condiciones seguras.
Con el calendario en marcha y los últimos detalles en definición, el programa Garrafa Hogar se encamina a una nueva edición con un objetivo claro: sostener el acceso al gas envasado, pero con una presencia más fuerte en los sectores más alejados del centro urbano.