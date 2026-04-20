Garrafa Hogar: apuntan a reforzar la periferia este invierno, con mayor alcance

El contexto económico y climático condiciona el diseño. Con el aumento del consumo durante los meses fríos, la demanda de garrafas se multiplica, no solo para cocinar sino también para calefaccionar. “Sabemos que el invierno es crudo y mucho más para los bolsillos”, señalaron, al tiempo que remarcaron que muchos hogares dependen exclusivamente del gas envasado e incluso utilizan más de una unidad.

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En paralelo, desde Defensa al Consumidor pusieron el foco en la seguridad y advirtieron sobre la circulación de garrafas a precios sospechosamente bajos. La liberación de precios en el mercado genera diferencias significativas, lo que obliga a extremar controles. “No es solo mirar el precio, sino la seguridad de lo que se lleva al hogar”, indicaron, y recomendaron verificar peso, estado y fecha de vencimiento.

Para reforzar este aspecto, el organismo confirmó que continuará con operativos de inspección para detectar venta ilegal y evitar riesgos para los usuarios. La advertencia apunta especialmente a evitar compras informales que no garanticen condiciones seguras.

Con el calendario en marcha y los últimos detalles en definición, el programa Garrafa Hogar se encamina a una nueva edición con un objetivo claro: sostener el acceso al gas envasado, pero con una presencia más fuerte en los sectores más alejados del centro urbano.