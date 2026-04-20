Dos jóvenes de 17 y 14 años asaltaron con un arma de fuego a un ciclista

Ante una nueva amenaza con el arma, finalmente entregó sus objetos personales. Los delincuentes sustrajeron una mochila roja y blanca con ropa, un par de zapatillas John Foos talle 43, un inflador, un cargador Motorola, llaves y una billetera de cuero bordó con documentación, tarjetas y dinero en efectivo. También se llevaron un celular tornasolado con funda transparente.

Tras el asalto, la víctima se abalanzó sobre la motocicleta, provocando la caída del rodado y de ambos agresores. En ese momento, uno de ellos volvió a exhibir el arma, pero el joven logró quitársela y arrojarla a una cuneta. Describió el arma como una pistola pequeña de color gris, con cinta aisladora en la empuñadura y deformaciones en la mira, compatible con fabricación casera.

Personal policial intervino y logró la aprehensión de los sospechosos, de 17 y 14 años, ambos domiciliados en el barrio La Estación. La víctima sufrió lesiones y solicitó ser examinada.

El caso fue caratulado como tentativa de robo agravado por el uso de arma de fuego, y las actuaciones fueron llevadas adelante por personal de la Subcomisaría Villa Hipódromo.