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Dos jóvenes de 17 y 14 años asaltaron con un arma de fuego a un ciclista

Según relató la víctima, ambos agresores exhibieron armas de fuego y le exigieron la entrega de sus pertenencias. El hecho ocurrió en Rawson.

Dos adolescentes fueron aprehendidos en Rawson tras protagonizar una tentativa de robo agravado por el uso de arma de fuego. La causa quedó en manos de la Oficina Judicial Penal de Niñez y Adolescencia de Segunda Nominación.

El hecho ocurrió alrededor de las 23, cuando un joven de 19 años circulaba en su bicicleta por calle O’Higgins, en dirección oeste-este, en la zona de Villa Hipódromo. Al llegar a la intersección con Las Heras, fue interceptado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta Corven Triax blanca con asiento rojo.

Según relató la víctima, ambos agresores exhibieron armas de fuego y le exigieron la entrega de sus pertenencias. Uno de ellos descendió del rodado y comenzó a requisarlo. El joven indicó que su teléfono celular se encontraba en una mochila que llevaba en la espalda, lo que derivó en un forcejeo al intentar quitársela.

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Ante una nueva amenaza con el arma, finalmente entregó sus objetos personales. Los delincuentes sustrajeron una mochila roja y blanca con ropa, un par de zapatillas John Foos talle 43, un inflador, un cargador Motorola, llaves y una billetera de cuero bordó con documentación, tarjetas y dinero en efectivo. También se llevaron un celular tornasolado con funda transparente.

Tras el asalto, la víctima se abalanzó sobre la motocicleta, provocando la caída del rodado y de ambos agresores. En ese momento, uno de ellos volvió a exhibir el arma, pero el joven logró quitársela y arrojarla a una cuneta. Describió el arma como una pistola pequeña de color gris, con cinta aisladora en la empuñadura y deformaciones en la mira, compatible con fabricación casera.

Personal policial intervino y logró la aprehensión de los sospechosos, de 17 y 14 años, ambos domiciliados en el barrio La Estación. La víctima sufrió lesiones y solicitó ser examinada.

El caso fue caratulado como tentativa de robo agravado por el uso de arma de fuego, y las actuaciones fueron llevadas adelante por personal de la Subcomisaría Villa Hipódromo.

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