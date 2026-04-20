Orrego recorrió el nuevo hospital de Calingasta en su etapa final de obra

En esta etapa, los trabajos se concentran en detalles finales. Se ejecutan tareas de carpintería de aluminio, pulido de pisos y colocación de equipos de termomecánica. La pintura del edificio se encuentra avanzada, mientras que el sector de internación ya presenta cielorrasos colocados y el resto de las áreas avanza en ese mismo proceso. También se completaron cubiertas de techo, tabiques internos y cenefas, con instalaciones generales en fase final.

En el exterior, la obra también muestra progreso sostenido, con la ejecución de pisos de hormigón articulado, veredas de baldosones y cerramientos perimetrales, lo que anticipa una próxima etapa de finalización integral.

El nuevo hospital se construye sobre Ruta Provincial 412, en Villa Calingasta, en una ubicación estratégica pensada para mejorar el acceso y consolidar el entramado urbano. El edificio contará con 13 consultorios, sector de internación con 24 camas, área de urgencias, diagnóstico por imágenes, obstetricia, kinesiología, además de farmacia, laboratorio, cocina, lavandería y espacios de apoyo.

La obra representa un salto cualitativo para el sistema sanitario local y forma parte de una política de fortalecimiento de la salud pública en el interior de la provincia.