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Orrego recorrió el nuevo hospital de Calingasta en su etapa final de obra

El nuevo Hospital Aldo Cantoni alcanza un 87% de avance. La obra busca ampliar la atención sanitaria y mejorar el acceso en el departamento.

El sistema de salud de San Juan suma una obra clave en el interior provincial. Este lunes, el gobernador Marcelo Orrego recorrió el avance del nuevo Hospital Dr. Aldo Cantoni, en Calingasta, un proyecto que ya supera el 87% de ejecución y que apunta a transformar la atención médica en el departamento.

Durante la visita, el mandatario verificó el estado de los trabajos y destacó la importancia de una infraestructura que permitirá ampliar la capacidad operativa y dar respuesta integral a la demanda sanitaria de la comunidad y zonas aledañas. La obra se posiciona como estratégica dentro del esquema de salud pública provincial.

El recorrido contó con la presencia del ministro de Infraestructura, Fernando Perea; el ministro de Salud, Amílcar Dobladez; el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero; y otras autoridades.

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En esta etapa, los trabajos se concentran en detalles finales. Se ejecutan tareas de carpintería de aluminio, pulido de pisos y colocación de equipos de termomecánica. La pintura del edificio se encuentra avanzada, mientras que el sector de internación ya presenta cielorrasos colocados y el resto de las áreas avanza en ese mismo proceso. También se completaron cubiertas de techo, tabiques internos y cenefas, con instalaciones generales en fase final.

En el exterior, la obra también muestra progreso sostenido, con la ejecución de pisos de hormigón articulado, veredas de baldosones y cerramientos perimetrales, lo que anticipa una próxima etapa de finalización integral.

El nuevo hospital se construye sobre Ruta Provincial 412, en Villa Calingasta, en una ubicación estratégica pensada para mejorar el acceso y consolidar el entramado urbano. El edificio contará con 13 consultorios, sector de internación con 24 camas, área de urgencias, diagnóstico por imágenes, obstetricia, kinesiología, además de farmacia, laboratorio, cocina, lavandería y espacios de apoyo.

La obra representa un salto cualitativo para el sistema sanitario local y forma parte de una política de fortalecimiento de la salud pública en el interior de la provincia.

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