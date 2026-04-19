Boca Juniors derrotó a River Plate por 1-0 en el estadio Monumental en una nueva edición del Superclásico disputado por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El único gol del encuentro fue convertido por Leandro Paredes de penal, tras una mano de Lautaro Rivero sancionada por el VAR en el final del primer tiempo. El resultado significó el fin del invicto del equipo dirigido por Eduardo Coudet y dejó a los de Claudio Úbeda clasificado a los octavos de final.
Boca le ganó 1-0 a River y le puso fin al invicto de Eduardo Coudet
Leandro Paredes marcó el único gol del partido con un penal luego de una revisión en el VAR por una mano de Lautaro Rivero.