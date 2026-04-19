Boca le ganó 1-0 a River y le puso fin al invicto de Eduardo Coudet

El trámite del partido tuvo más tensión que juego. El conjunto visitante apostó a la solidez defensiva tras conseguir la ventaja y aprovechó la ansiedad de River, que no logró vulnerar a la defensa xeneize. El penal convertido por Paredes fue el punto de inflexión: la acción se originó en un pase filtrado del propio Paredes a Miguel Merentiel, cuyo remate fue bloqueado con la mano por Rivero. Tras la revisión del árbitro Darío Herrera en el VAR, se sancionó la falta y el capitán de Boca ejecutó con precisión.

La reacción de River se intensificó en el complemento. El equipo de Núñez sumó atacantes e intentó igualar el marcador, pero no consiguió profundidad. La polémica se instaló en el tiempo adicional por un empujón de Lautaro Blanco sobre Lucas Martínez Quarta en el área de Boca que los locales reclamaron como penal, aunque la jugada no fue revisada.