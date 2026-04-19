Aldosivi empató con Racing 1 a 1 por la fase de grupos de la Liga Profesional

Aldosivi empató con Racing 1 a 1 en la fase de grupos de la Liga Profesional. Los goles fueron anotados por Felipe Anso para Aldosivi a los 43 minutos del primer tiempo y Matías Zaracho para Racing a los 38 minutos del segundo tiempo. En el partido, Racing tuvo una mayor posesión del balón con un 64% y realizó 21 tiros al arco, mientras que Aldosivi tuvo un 36% de posesión y 8 tiros al arco. Un momento clave fue la expulsión de Agustín García Basso de Racing a los 52 minutos del segundo tiempo. En cuanto a la próxima jornada, Aldosivi se enfrentará a River Plate el sábado 25 de abril a las 21:30 hs, mientras que Racing jugará contra Barracas Central el viernes 24 de abril a la misma hora. Tras este partido, Aldosivi se encuentra en la 14° posición y Racing en la 8° posición en la tabla del Grupo B de la Liga Profesional.