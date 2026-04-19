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Aldosivi empató con Racing 1 a 1 por la fase de grupos de la Liga Profesional

El gol para Aldosivi fue de Felipe Anso, mientras que para Racing convirtió Matías Zaracho.

Aldosivi empató con Racing 1 a 1 en la fase de grupos de la Liga Profesional. Los goles fueron anotados por Felipe Anso para Aldosivi a los 43 minutos del primer tiempo y Matías Zaracho para Racing a los 38 minutos del segundo tiempo. En el partido, Racing tuvo una mayor posesión del balón con un 64% y realizó 21 tiros al arco, mientras que Aldosivi tuvo un 36% de posesión y 8 tiros al arco. Un momento clave fue la expulsión de Agustín García Basso de Racing a los 52 minutos del segundo tiempo. En cuanto a la próxima jornada, Aldosivi se enfrentará a River Plate el sábado 25 de abril a las 21:30 hs, mientras que Racing jugará contra Barracas Central el viernes 24 de abril a la misma hora. Tras este partido, Aldosivi se encuentra en la 14° posición y Racing en la 8° posición en la tabla del Grupo B de la Liga Profesional.

Las estadísticas del encuentro entre Aldosivi y Racing por la Liga Profesional:

  • Resultado: Aldosivi 1 vs Racing 1.
  • Posesión: Aldosivi 36% vs Racing 64%.
  • Tiros al arco: Aldosivi 8 vs Racing 21.
  • Fouls cometidos: Aldosivi 16 vs Racing 10.
  • Pases correctos: Aldosivi 142 vs Racing 417.
  • Pases incorrectos: Aldosivi 85 vs Racing 96.
  • Recuperaciones: Aldosivi 2 vs Racing 8.
  • Tarjetas amarillas: Aldosivi 4 vs Racing 1.
  • Tarjetas rojas: Aldosivi 0 vs Racing 1.
  • Tiros libres: Aldosivi 2 vs Racing 5.

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