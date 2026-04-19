Chacho Coudet: "Si cobra la de Maxi Salas, esa era penal"

Respecto a la estrategia utilizada, Chacho explicó: "El planteo del partido lo teníamos claro: teníamos que ser cortos y tratar de generar ante un equipo que nos iba a esperar".

Sin embargo, el DT reconoció que los planes se alteraron prematuramente por la lesión de uno de sus jugadores más importantes. "Se nos complicó el partido con la salida de Sebastián Driussi en el inicio", sostuvo.

Chacho Coudet sobre los errores y la figura de Paredes

Consultado sobre si el autor del gol "xeneize" tuvo demasiadas libertades, el "Chacho" fue tajante: "No lo vi tan libre a Paredes. Hubo dos lanzamientos en el primer tiempo donde quedamos mal parados, pero después no vi tanto juego ni de Boca ni de River".

A pesar del resultado, el entrenador destacó que su equipo tuvo chances de igualar el marcador: "Hemos tenido errores y algunas situaciones claras como para empatar el partido. Perdimos el partido que no queríamos perder, pero necesitamos mejorar y trabajar".

Qué dijo Chacho Coudet sobre la polémica del final y el arbitraje

Coudet no esquivó las preguntas sobre las jugadas controversiales, especialmente tras el penal sancionado para Boca y una acción reclamada por River en el área rival.

Sobre el árbitro Darío Herrera, el entrenador fue contundente y sentenció: "No quiero hablar de los arbitrajes. Se habló demasiado en la previa".

En tanto, en cuanto a la jugada del final, donde el árbitro no sancionó ni revisó un empujón a Lucas Martínez Quarta en el área de Boca, Chacho remarcó: "Si cobra la de Maxi Salas, esa era penal. Son finas las dos jugadas. Pero cuando perdés, hay que apretar los dientes y seguir".

Finalmente, el técnico cerró con un mensaje directo hacia el futuro de su ciclo, que hasta hoy se mantenía invicto: "Sigo con el mensaje claro de que tenemos que trabajar para vernos cada vez mejor".