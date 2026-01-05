Djokovic anunció que se retira de la ATP con un fuerte comunicado

djokovic.jpg

A lo largo de su carrera, Djokovic se posicionó como un referente en la defensa de los derechos de los tenistas, especialmente en lo referido a la distribución de ingresos, la representación de los jugadores y la transparencia institucional. Su salida formal de la ATP profundiza ese quiebre y vuelve a poner en el centro del debate el modelo de conducción del circuito profesional.

La publicación del actual campeón de múltiples torneos de Grand Slam no incluyó referencias a posibles pasos futuros dentro de la dirigencia del tenis, aunque su postura vuelve a reforzar la necesidad de reformas estructurales, según dejó entrever en su mensaje. La mención explícita al uso de su “voz e imagen” abre además interrogantes sobre la relación entre las figuras del circuito y los organismos que los representan.

Desde la ATP, por el momento, no hubo un comunicado oficial en respuesta al anuncio del tenista serbio. Sin embargo, la decisión de Djokovic promete generar repercusiones tanto dentro como fuera de las canchas, dada su relevancia deportiva y su peso político dentro del tenis mundial.

Con esta postura, Djokovic reafirma su perfil crítico y su intención de marcar una posición clara frente a las estructuras tradicionales del deporte, en un contexto en el que el debate sobre la gobernanza y la representación de los jugadores vuelve a cobrar protagonismo en el circuito profesional.

El comunicado completo de Novak Djokovic

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DjokerNole/status/2007915011239551208&partner=&hide_thread=false After careful consideration, I have decided to step away completely from the Professional Tennis Players Association. This decision comes after ongoing concerns regarding transparency, governance, and the way my voice and image have been represented. — Novak Djokovic (@DjokerNole) January 4, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DjokerNole/status/2007915017308672423&partner=&hide_thread=false I will continue to focus on my tennis, my family, and contributing to the sport in ways that reflect my principles and integrity. I wish the players and those involved the best as they move forward, but for me, this chapter is now closed. — Novak Djokovic (@DjokerNole) January 4, 2026

"Tras considerarlo detenidamente, he decidido retirarme por completo de la Asociación de Tenistas Profesionales. Esta decisión surge tras las persistentes preocupaciones sobre la transparencia, la gobernanza y la forma en que se han representado mi voz e imagen.

Estoy orgulloso de la visión que Vasek y yo compartimos al fundar la PTPA, dando a los jugadores una voz más fuerte e independiente, pero ha quedado claro que mis valores y mi enfoque ya no están alineados con la dirección actual de la organización.

Seguiré centrándome en mi tenis, mi familia y contribuyendo al deporte de maneras que reflejen mis principios e integridad. Les deseo a los jugadores y a todos los involucrados lo mejor en su futuro, pero para mí, este capítulo ya está cerrado".