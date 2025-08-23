"
Divertilomas 2025: más de 550 chicas unidas por el hockey en San Juan

Más de 550 chicas participaron del encuentro organizado en Lomas de Rivadavia, con la participación de 14 equipos sanjuaninos, incluyendo Barreal.

Con un espíritu de integración y formación, Lomas de Rivadavia llevó adelante Divertilomas 2025, el evento más convocante del año para pequeñas jugadoras de hockey sobre césped en San Juan. Más de 550 chicas se reunieron para compartir una jornada de deporte, compañerismo y valores deportivos.

Participaron 14 equipos de distintas localidades, entre ellos Barreal, que se sumó por primera vez al encuentro. La iniciativa busca fomentar la integración entre las jóvenes deportistas, promoviendo la práctica del hockey sobre césped como herramienta de desarrollo personal y social.

El evento destacó la importancia de los valores deportivos como base para la formación de las futuras generaciones del hockey sanjuanino, reforzando la camaradería, la disciplina y el respeto dentro y fuera de la cancha.

