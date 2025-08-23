Con un espíritu de integración y formación, Lomas de Rivadavia llevó adelante Divertilomas 2025, el evento más convocante del año para pequeñas jugadoras de hockey sobre césped en San Juan. Más de 550 chicas se reunieron para compartir una jornada de deporte, compañerismo y valores deportivos.
San Juan 8 > Ovación > San Juan
Divertilomas 2025: más de 550 chicas unidas por el hockey en San Juan
Más de 550 chicas participaron del encuentro organizado en Lomas de Rivadavia, con la participación de 14 equipos sanjuaninos, incluyendo Barreal.