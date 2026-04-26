Vacaciones de invierno 2026: cuándo comienzan en San Juan

Estas fechas escalonadas responden a la organización habitual del calendario educativo, que busca también favorecer la distribución del turismo interno durante la temporada invernal.
Receso invernal 2026 por jurisdicción
Vacaciones por Jurisdicción
Buenos Aires: 20 al 31/07/26
CABA: 20 al 31/07/26
Catamarca: 13 al 24/07/26
Chaco: 20 al 31/07/26
Chubut: 13 al 24/07/26
Córdoba: 06 al 17/07/26
Corrientes: 13 al 24/07/26
Entre Ríos: 06 al 17/07/26
Formosa: 13 al 24/07/26
Jujuy: 13 al 24/07/26
La Pampa: 13 al 24/07/26
La Rioja: 13 al 24/07/26
Mendoza: 06 al 17/07/26
Misiones: 13 al 24/07/26
Neuquén: 13 al 24/07/26
Río Negro: 13 al 24/07/26
Salta: 13 al 24/07/26
San Juan: 06 al 17/07/26
San Luis: 06 al 17/07/26
Santa Cruz: 13 al 24/07/26
Santa Fe: 06 al 17/07/26
Santiago del Estero: 20 al 31/07/26
Tierra del Fuego: 13 al 24/07/26
Tucumán: 13 al 24/07/26