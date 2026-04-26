Vacaciones de invierno 2026: cuándo comienzan en San Juan

Está llegando el frío y eso significan que se acercan las vacaciones de invierno, que tiene fechas oficiales.

El calendario escolar 2026 tiene definidas las fechas de las vacaciones de invierno en todo el país, con diferencias según cada jurisdicción. De acuerdo con el cronograma oficial, el receso invernal se repartirá en tres períodos distintos a lo largo de julio.

En la Ciudad y Provincia de Buenos Aires, las vacaciones de invierno comenzarán lunes 20 de julio finalizan el último día del mes.

Por un lado, un grupo de provincias iniciará el receso entre el 6 y el 17 de julio. En otra franja, varias jurisdicciones tendrán su descanso del 13 al 24 de julio. Finalmente, un tercer grupo comenzará las vacaciones más tarde, del 20 al 31 de julio.

Te puede interesar...

Estas fechas escalonadas responden a la organización habitual del calendario educativo, que busca también favorecer la distribución del turismo interno durante la temporada invernal.

Receso invernal 2026 por jurisdicción

Buenos Aires: 20 al 31/07/26

CABA: 20 al 31/07/26

Catamarca: 13 al 24/07/26

Chaco: 20 al 31/07/26

Chubut: 13 al 24/07/26

Córdoba: 06 al 17/07/26

Corrientes: 13 al 24/07/26

Entre Ríos: 06 al 17/07/26

Formosa: 13 al 24/07/26

Jujuy: 13 al 24/07/26

La Pampa: 13 al 24/07/26

La Rioja: 13 al 24/07/26

Mendoza: 06 al 17/07/26

Misiones: 13 al 24/07/26

Neuquén: 13 al 24/07/26

Río Negro: 13 al 24/07/26

Salta: 13 al 24/07/26

San Juan: 06 al 17/07/26

San Luis: 06 al 17/07/26

Santa Cruz: 13 al 24/07/26

Santa Fe: 06 al 17/07/26

Santiago del Estero: 20 al 31/07/26

Tierra del Fuego: 13 al 24/07/26

Tucumán: 13 al 24/07/26

Te puede interesar