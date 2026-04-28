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Mercado calmo: el dólar blue repite valores en San Juan

El dólar blue en San Juan no registró variaciones este martes y se mantuvo en los mismos valores del lunes, en una jornada sin sobresaltos en el mercado informal.

El dólar blue en San Juan abrió este martes sin cambios respecto al cierre del lunes y se mantuvo en $1.360 para la compra y $1.460 para la venta, según la última actualización de la jornada.

De esta manera, el mercado informal local mostró estabilidad tras la suba registrada al inicio de la semana, cortando momentáneamente la dinámica de ajustes que se venía observando en las últimas ruedas.

La cotización en la plaza sanjuanina viene evidenciando un patrón de movimientos acotados, con subas y retrocesos de baja magnitud en períodos cortos. En este contexto, la estabilidad de este martes aparece como una pausa dentro de una tendencia de variaciones moderadas.

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A diferencia del comportamiento local, en el plano nacional el dólar blue mostró una leve suba y se ubicó en torno a los $1.410 para la compra y $1.430 para la venta. En paralelo, otras cotizaciones presentaron movimientos mixtos:

  • Dólar oficial: $1.384,20 compra / $1.435,68 venta (+1,21%)
  • Dólar MEP: $1.447,18 (-1,00%)
  • Contado con liquidación (CCL): $1.499,49 (-1,50%)
  • Dólar mayorista: $1.395,50 / $1.404,50 (-0,88%)
  • Dólar cripto: $1.493,63 (sin cambios)
  • Dólar turista: $1.859 (-0,69%)

El comportamiento dispar refleja un mercado cambiario con ajustes segmentados, donde los dólares financieros mostraron correcciones a la baja, mientras que el tipo de cambio oficial avanzó levemente.

Con este panorama, el dólar blue en San Juan se mantiene en una zona de relativa estabilidad, a la espera de nuevas señales del mercado nacional que puedan marcar tendencia en los próximos días.

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