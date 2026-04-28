Mercado calmo: el dólar blue repite valores en San Juan

A diferencia del comportamiento local, en el plano nacional el dólar blue mostró una leve suba y se ubicó en torno a los $1.410 para la compra y $1.430 para la venta. En paralelo, otras cotizaciones presentaron movimientos mixtos:

Dólar oficial: $1.384,20 compra / $1.435,68 venta (+1,21%)

$1.384,20 compra / $1.435,68 venta (+1,21%) Dólar MEP: $1.447,18 (-1,00%)

$1.447,18 (-1,00%) Contado con liquidación (CCL): $1.499,49 (-1,50%)

$1.499,49 (-1,50%) Dólar mayorista: $1.395,50 / $1.404,50 (-0,88%)

$1.395,50 / $1.404,50 (-0,88%) Dólar cripto: $1.493,63 (sin cambios)

$1.493,63 (sin cambios) Dólar turista: $1.859 (-0,69%)

El comportamiento dispar refleja un mercado cambiario con ajustes segmentados, donde los dólares financieros mostraron correcciones a la baja, mientras que el tipo de cambio oficial avanzó levemente.

Con este panorama, el dólar blue en San Juan se mantiene en una zona de relativa estabilidad, a la espera de nuevas señales del mercado nacional que puedan marcar tendencia en los próximos días.