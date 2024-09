Difundieron el audio del VAR que anuló el gol de Boca

“Toca en el brazo y la cara”, concluye Paletta. “Tenemos mano de inmediatez. Y un posible contacto”, plantea su interlocutora, en alusión a una falta en investigación de Franco Armani al propio Giménez. “Te voy a invitar a un OF review por mano de inmediatez”, lo sumaron a la pantalla a Ramírez.

“Primero es el contacto con la mano y después es el contacto con el arquero, eso está claro”, se le escucha mencionar a Paletta. Por eso eso se desestima el reclamo de penal: es una infracción posterior a la mano.

“Analizando las imágenes voy a reanudar el juego con tiro libre por mano de inmediatez antes de la acción del juego con el arquero”, resuelve Ramírez en el cierre del video.

El reglamento, en este tipo de jugadas, no deja dudas. Un tanto debe ser anulado si es convertido “directamente con la mano o el brazo -incluso si la acción se produce de manera accidental-; incluido el guardameta” o “inmediatamente después de que el balón le toque en la mano o el brazo, incluso de manera accidental”. El segundo caso es el que aplica a lo sucedido en La Boca.

El protocolo de la secuencia también resultó el correcto. Al no ser una jugada de las llamadas “factuales”, quien debe considerar si es mano o no es el árbitro, aunque haya sido clara. Es él quien debe tomar la decisión respecto de si es gol o no. Por eso el VAR cumplió con llamar Posteriormente, por las protestas airadas, Ramírez también expulsó a Cristian Lema por doble amarilla. Y también fue un acierto del cuerpo arbitral, en un partido áspero y repleto de roces, como las agresiones de Marcos Rojo que no fueron detectadas, o la patada de Nicolás Fonseca penada con amarilla.