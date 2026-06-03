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Boca busca revancha: confirmaron los cruces ante O'Higgins por la Sudamericana

Tras quedar fuera de los octavos de final de la Libertadores, el Xeneize enfrentará a O’Higgins de Chile en los playoffs de la Sudamericana. Conmebol confirmó días y horarios de la serie.

La eliminación de la Copa Libertadores obligó a Boca Juniors a cambiar rápidamente el foco. Luego de finalizar tercero en su grupo tras la derrota ante Universidad Católica, el equipo de Miguel Ángel Russo deberá disputar los playoffs de la Copa Sudamericana para intentar mantenerse con vida en el plano internacional.

El rival será O’Higgins de Chile, en una serie que otorgará un lugar en los octavos de final del segundo torneo más importante de la Conmebol.

Este miércoles, la entidad sudamericana oficializó el cronograma de los encuentros. El partido de ida se disputará el jueves 23 de julio, desde las 21:30, en La Bombonera, donde el Xeneize buscará sacar ventaja ante su gente.

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La revancha quedó programada para el jueves 30 de julio, también a las 21:30. En este caso, la localía corresponderá al conjunto chileno, aunque el estadio donde se jugará el encuentro todavía no fue confirmado.

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La serie aparece como una oportunidad para que Boca deje atrás el duro golpe sufrido en la Libertadores y continúe su recorrido internacional durante el segundo semestre. El objetivo será claro: superar a O’Higgins y meterse entre los 16 mejores equipos de la Copa Sudamericana.

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