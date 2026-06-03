Boca busca revancha: confirmaron los cruces ante O'Higgins por la Sudamericana

El rival será O’Higgins de Chile, en una serie que otorgará un lugar en los octavos de final del segundo torneo más importante de la Conmebol.

Este miércoles, la entidad sudamericana oficializó el cronograma de los encuentros. El partido de ida se disputará el jueves 23 de julio, desde las 21:30, en La Bombonera, donde el Xeneize buscará sacar ventaja ante su gente.