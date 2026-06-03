La eliminación de la Copa Libertadores obligó a Boca Juniors a cambiar rápidamente el foco. Luego de finalizar tercero en su grupo tras la derrota ante Universidad Católica, el equipo de Miguel Ángel Russo deberá disputar los playoffs de la Copa Sudamericana para intentar mantenerse con vida en el plano internacional.
Boca busca revancha: confirmaron los cruces ante O'Higgins por la Sudamericana
Tras quedar fuera de los octavos de final de la Libertadores, el Xeneize enfrentará a O’Higgins de Chile en los playoffs de la Sudamericana. Conmebol confirmó días y horarios de la serie.