Boca tiene casi todo listo para que el Vasco Arruabarrena vuelva a ser el DT

El acuerdo en la parte deportiva ya está cerrado y solo se están resolviendo los últimos aspectos económicos del contrato y el objetivo de la dirigencia de Boca es confirmarlo esta semana para que los integrantes de nuevo técnico empiecen a planificar lo que viene.

Otro de los pedidos del entrenador de 50 años de edad es tener participación en el mercado de pases, tanto en la llegada de refuerzos como en las ventas o salidas de jugadores.

La trayectoria del Vasco

Como jugador

Boca 1993-2000

Rosario Central 1996 (a préstamo)

Villarreal (España) 2000-07

AEK (Grecia) 2007-08

Tigre 2008-10

Universidad Católica (Chile) 2010

Selección argentina Sub 17, 23 y mayor 1991-2006

Ganó 3 títulos con Boca, 2 con Villarreal, uno en la Católica y el oro de los Panamericanos con la Selección.

Como DT

Tigre 2010-12

Nacional (Uruguay) 2013

Boca 2014-16

Al Wasl (Emiratos Árabes) 2016-18

Al Rayyan (Qatar) 2018-19

Shabab Al Ahli (Emiratos Árabes) 2019-20

Pyramids (Egipto) 2020-21

Selección de Emiratos Árabes 2022-23

Al Taawoun (Arabia Saudita) 2024-25

Dos títulos con Boca, uno con Al Rayyan y otros 2 con Shabab Al Ahli