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Boca tiene casi todo listo para que el Vasco Arruabarrena vuelva a ser el DT

Rodolfo Arruabarrena está a solo detalles de convertirse en el nuevo entrenador de Boca, luego de que la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme avanzara en las conversaciones para que inicie su segundo ciclo

Rodolfo Arruabarrena está a solo detalles de convertirse en el nuevo entrenador de Boca, luego de que la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme avanzara en las conversaciones para que inicie su segundo ciclo al frente del primer equipo.

El Vasco llegará al país en las próximas horas para resolver los últimos detalles y ser anunciado oficialmente por el club durante esta semana ya que el objetivo es que el jueves 18 inicie la pretemporada en vistas de los playoffs de la Copa Sudamericana, los 16avos de final de la Copa Argentina y el Torneo Clausura.

Rodolfo Arruabarrena lleva una década sin dirigir en el fútbol argentino.

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El acuerdo en la parte deportiva ya está cerrado y solo se están resolviendo los últimos aspectos económicos del contrato y el objetivo de la dirigencia de Boca es confirmarlo esta semana para que los integrantes de nuevo técnico empiecen a planificar lo que viene.

Otro de los pedidos del entrenador de 50 años de edad es tener participación en el mercado de pases, tanto en la llegada de refuerzos como en las ventas o salidas de jugadores.

La trayectoria del Vasco

Como jugador

  • Boca 1993-2000
  • Rosario Central 1996 (a préstamo)
  • Villarreal (España) 2000-07
  • AEK (Grecia) 2007-08
  • Tigre 2008-10
  • Universidad Católica (Chile) 2010
  • Selección argentina Sub 17, 23 y mayor 1991-2006

Ganó 3 títulos con Boca, 2 con Villarreal, uno en la Católica y el oro de los Panamericanos con la Selección.

Como DT

  • Tigre 2010-12
  • Nacional (Uruguay) 2013
  • Boca 2014-16
  • Al Wasl (Emiratos Árabes) 2016-18
  • Al Rayyan (Qatar) 2018-19
  • Shabab Al Ahli (Emiratos Árabes) 2019-20
  • Pyramids (Egipto) 2020-21
  • Selección de Emiratos Árabes 2022-23
  • Al Taawoun (Arabia Saudita) 2024-25

Dos títulos con Boca, uno con Al Rayyan y otros 2 con Shabab Al Ahli

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