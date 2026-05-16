Desamparados derrotó a Colón y jugará el Regional Amateur

image

Con la ventaja a su favor, Desamparados manejó mejor los tiempos del partido y obligó a Colón a asumir el protagonismo.

El Merengue tuvo algunas chances para alcanzar el empate, especialmente a través de Franco Goria, aunque apareció una buena respuesta de Pablo Carrizo para sostener la ventaja del Víbora. En el complemento, Desamparados apostó más al orden y a lastimar de contraataque aprovechando los espacios que dejaba Colón en su búsqueda desesperada.

Cristian Ramírez, que ingresó desde el banco, estuvo cerca de ampliar la diferencia, pero Sambor respondió bien para mantener con vida a Colón hasta el final.

Sin embargo, el equipo de Leonardo Navas nunca terminó de encontrar claridad en los últimos metros y terminó chocando contra una defensa sólida y un rival que jugó con la tranquilidad que da el resultado.

Embed - LÍNEA DE TRES on Instagram: "¡GOL DE SPORTIVO! Omar Benavídez quedó mano a mano con Martín Sambor, y puso el 1-0 frente a Colón. @tierradeportiva_23" View this post on Instagram

La victoria no solo consolida el gran momento de Desamparados en el torneo doméstico. También le permite empezar a proyectar su participación en el Regional Amateur 2026/27, certamen que tendrá una fuerte reestructuración y otorgará 16 ascensos directos al nuevo Torneo Argentino del Interior.

El Puyutano representará a la Liga Sanjuanina junto a Atlético Unión. Mientras tanto, el equipo del Barrio Patricias Sanjuaninas sigue construyendo ilusión partido a partido, con un objetivo claro: volver a tener protagonismo en el fútbol nacional.