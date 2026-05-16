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Desamparados derrotó a Colón y jugará el Regional Amateur

El Puyutano venció 1-0 a Colón Junior en cancha de Trinidad y aseguró su clasificación al Regional Amateur 2026/27. Omar Benavídez marcó el único gol.

El presente futbolístico de Sportivo Desamparados sigue creciendo. Puntero, invicto en el torneo local y cada vez más sólido, el Puyutano dio este sábado otro paso importante en su objetivo de volver al mapa nacional: venció 1-0 a Colón Junior y aseguró su clasificación al Torneo Regional Federal Amateur 2026/27.

En una tarde marcada por el frío, el viento y una cancha pesada en Trinidad, el equipo dirigido por M. Del Cero golpeó rápido y después supo manejar el partido con inteligencia.

El único gol del encuentro llegó a los 12 minutos del primer tiempo, cuando Omar Benavídez aprovechó una de las primeras situaciones claras de Sportivo, encaró hacia el área y definió con potencia ante la salida de Martín Sambor.

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Con la ventaja a su favor, Desamparados manejó mejor los tiempos del partido y obligó a Colón a asumir el protagonismo.

El Merengue tuvo algunas chances para alcanzar el empate, especialmente a través de Franco Goria, aunque apareció una buena respuesta de Pablo Carrizo para sostener la ventaja del Víbora. En el complemento, Desamparados apostó más al orden y a lastimar de contraataque aprovechando los espacios que dejaba Colón en su búsqueda desesperada.

Cristian Ramírez, que ingresó desde el banco, estuvo cerca de ampliar la diferencia, pero Sambor respondió bien para mantener con vida a Colón hasta el final.

Sin embargo, el equipo de Leonardo Navas nunca terminó de encontrar claridad en los últimos metros y terminó chocando contra una defensa sólida y un rival que jugó con la tranquilidad que da el resultado.

Embed - LÍNEA DE TRES on Instagram: "¡GOL DE SPORTIVO! Omar Benavídez quedó mano a mano con Martín Sambor, y puso el 1-0 frente a Colón. @tierradeportiva_23"
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La victoria no solo consolida el gran momento de Desamparados en el torneo doméstico. También le permite empezar a proyectar su participación en el Regional Amateur 2026/27, certamen que tendrá una fuerte reestructuración y otorgará 16 ascensos directos al nuevo Torneo Argentino del Interior.

El Puyutano representará a la Liga Sanjuanina junto a Atlético Unión. Mientras tanto, el equipo del Barrio Patricias Sanjuaninas sigue construyendo ilusión partido a partido, con un objetivo claro: volver a tener protagonismo en el fútbol nacional.

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