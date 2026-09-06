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Del golpe a la remontada: Colapinto terminó noveno en Monza

El argentino llegó a estar tercero tras el relanzamiento del Gran Premio de Italia, pero un despiste en Lesmo lo hizo retroceder 12 posiciones. Con una gran remontada y varios sobrepasos, Franco Colapinto recuperó terreno y terminó noveno con Alpine.

Franco Colapinto protagonizó una carrera con todo tipo de momentos en el Gran Premio de Italia. El piloto argentino llegó a meterse entre los primeros, sufrió un despiste que lo hizo caer en la clasificación y después protagonizó una importante remontada para terminar nuevamente dentro de los puntos.

Colapinto tuvo otra buena largada y avanzó hasta el sexto lugar. La carrera tuvo un momento determinante en la tercera vuelta, cuando Charles Leclerc perdió el control de su Ferrari en la Parabólica y protagonizó un fuerte accidente que obligó a detener la competencia con bandera roja.

En el relanzamiento, el argentino aprovechó la situación y consiguió avanzar hasta el tercer puesto, después de superar a Max Verstappen. Pero cuando parecía estar ante una oportunidad enorme, llegó el golpe. Colapinto se despistó en Lesmo y cayó 12 posiciones, aunque pudo continuar en carrera con daños leves en su Alpine.

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Lejos de bajar los brazos, el argentino reaccionó. Recuperó posiciones con buenos sobrepasos sobre Carlos Sainz y Esteban Ocon y después protagonizó uno de los momentos destacados de su carrera en Monza: en la vuelta 29 realizó un doble adelantamiento sobre Oliver Bearman y Gabriel Bortoleto para meterse nuevamente en la pelea por los puntos.

En el tramo final, Colapinto mantuvo un fuerte ritmo y consiguió descontar una diferencia de ocho segundos sobre Yuki Tsunoda. Finalmente logró superarlo y cruzó la bandera a cuadros en el noveno lugar, sumando dos puntos para Alpine.

Tras la carrera, el argentino no ocultó su frustración por el error que le impidió pelear por un resultado todavía mejor.

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“Una carrera dura. Muy frustrante. Tenía una gran oportunidad y no la aproveché. Triste por eso. Una gran carrera y un grave error. Desaproveché una gran oportunidad para mí y para el equipo. Aprender de esto”.

Antonelli hizo historia frente a su público

La victoria quedó en manos de Andrea Kimi Antonelli, quien protagonizó una remontada espectacular después de haber largado desde el vigésimo lugar. El joven italiano protagonizó una intensa pelea con su compañero George Russell y, después de su paso por boxes, volvió a acercarse en las vueltas finales.

Apenas tres vueltas antes del final, Antonelli consiguió superar a Russell y se quedó con una victoria histórica en Monza. Con apenas 20 años, se convirtió en el primer italiano en ganar el Gran Premio de Italia desde 1966. Russell terminó segundo y Max Verstappen completó el podio.

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