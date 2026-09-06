Del golpe a la remontada: Colapinto terminó noveno en Monza

Lejos de bajar los brazos, el argentino reaccionó. Recuperó posiciones con buenos sobrepasos sobre Carlos Sainz y Esteban Ocon y después protagonizó uno de los momentos destacados de su carrera en Monza: en la vuelta 29 realizó un doble adelantamiento sobre Oliver Bearman y Gabriel Bortoleto para meterse nuevamente en la pelea por los puntos.

En el tramo final, Colapinto mantuvo un fuerte ritmo y consiguió descontar una diferencia de ocho segundos sobre Yuki Tsunoda. Finalmente logró superarlo y cruzó la bandera a cuadros en el noveno lugar, sumando dos puntos para Alpine.

Tras la carrera, el argentino no ocultó su frustración por el error que le impidió pelear por un resultado todavía mejor.

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“Una carrera dura. Muy frustrante. Tenía una gran oportunidad y no la aproveché. Triste por eso. Una gran carrera y un grave error. Desaproveché una gran oportunidad para mí y para el equipo. Aprender de esto”.

Antonelli hizo historia frente a su público

La victoria quedó en manos de Andrea Kimi Antonelli, quien protagonizó una remontada espectacular después de haber largado desde el vigésimo lugar. El joven italiano protagonizó una intensa pelea con su compañero George Russell y, después de su paso por boxes, volvió a acercarse en las vueltas finales.

Apenas tres vueltas antes del final, Antonelli consiguió superar a Russell y se quedó con una victoria histórica en Monza. Con apenas 20 años, se convirtió en el primer italiano en ganar el Gran Premio de Italia desde 1966. Russell terminó segundo y Max Verstappen completó el podio.