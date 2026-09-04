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Colapinto fue 9° y 11° en las prácticas libres del GP de Monza

El piloto argentino Franco Colapinto fue noveno en la FP1 con el nuevo paquete de mejoras y undécimo en la FP2, pero no se fue conforme con la segunda sesión:

Franco Colapinto terminó 9° y 11° en los dos primeros entrenamientos para el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1, antes de la tercera práctica libre de este sábado a las 7 y la posterior clasificación desde las 11 -hora argentina-. Sin embargo, el piloto argentino de Alpine no se fue conforme con el rendimiento de la segunda sesión.

El piloto albiceleste de Alpine completó 46 vueltas entre las dos sesiones y registró su mejor tiempo en 1:23.619, logrado en la FP2. Pierre Gasly, su compañero, no salió a pista en el primer entrenamiento por la obligación reglamentaria de ceder el asiento al rookie Paul Aron, y terminó 14° en la segunda práctica con 1:23.773, a 0.154 del argentino.

"En el FP1 muy bien, pero después tuve un problema en el motor. En la FP2 estuvimos un poco perdidos, creo que dimos un paso para atrás, pero hay que entender el porqué: si es la temperatura o qué fue lo que pasó. El auto no iba bien, iba un poco suelto, no tenía grip en mitad de curva, iba de trompa, se movía más. En general no evolucionamos nada y siento que empeoramos bastante", explicó el bonaerense.

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Y apuntó a lo que viene: "Con las medias había algo muy rápido y con mucho para mejorar. Hay que volver un poco a eso. Hay que laburar para mañana."

El más rápido del viernes fue George Russell, que firmó una vuelta de 1:22.559 con el Mercedes en la FP2 para aventajar a Leclerc por 0.120 y a Antonelli por 0.141. En la primera práctica, el dominio fue de Ferrari con Leclerc (1:23.008) y Hamilton (1:23.181) completando el 1-2 ante los tifosi.

La FP1 tuvo la particularidad de contar con cuatro rookies en pista por la obligación reglamentaria de ceder los asientos dos veces por temporada. Además de Aron en el Alpine de Gasly (10°), Browning ocupó el Williams de Albon (15°), Iwasa el Red Bull de Verstappen (17°) y Herta el Cadillac de Checo Pérez (22°), aunque el estadounidense apenas completó cinco vueltas por problemas en el monoplaza.

Práctica libre 1 para el Gran Premio de Italia de la F1

1. Charles Leclerc (Ferrari) - 1m23s008

2. Lewis Hamilton (Ferrari) - +0s173

3. George Russell (Mercedes) - +0s304

4. Liam Lawson (Red Bull Racing) - +0s425

5. Kimi Antonelli (Mercedes) - +0s636

6. Lando Norris (McLaren) - +0s711

7. Arvid Lindblad (Racing Bulls) - +0s794

8. Gabriel Bortoleto (Audi) - +0s998

9. Franco Colapinto (Alpine) - +1s020

10. Paul Aron (Alpine) - +1s169

11. Oscar Piastri (McLaren) - +1s176

12. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) - +1s563

13. Nico Hulkenberg (Audi) - +1s618

14. Oliver Bearman (Haas F1 Team) - +1s638

15. Luke Browning (Williams) - +1s732

16. Carlos Sainz (Williams) - +1s819

17. Ayumu Iwasa (Red Bull Racing) - +1s865

18. Esteban Ocon (Haas F1 Team) - +2s844

19. Valtteri Bottas (Cadillac) - +2s976

20. Lance Stroll (Aston Martin) - +3s058

21. Fernando Alonso (Aston Martin) - +3s064

22. Colton Herta (Cadillac) - +6s914

Práctica libre 2 para el Gran Premio de Italia de la F1

1. George Russell (Mercedes) - 1m22s559

2. Charles Leclerc (Ferrari) - +0s120

3. Kimi Antonelli (Mercedes) - +0s141

4. Lando Norris (McLaren) - +0s384

5. Lewis Hamilton (Ferrari) - +0s457

6. Oscar Piastri (McLaren) - +0s469

7. Arvid Lindblad (Racing Bulls) - +0s790

8. Oliver Bearman (Haas) - +0s811

9. Max Verstappen (Red Bull) - +0s818

10. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) - +0s896

11. Franco Colapinto (Alpine) - +1s060

12. Liam Lawson (Red Bull) - +1s101

13. Nico Hulkenberg (Audi) - +1s173

14. Pierre Gasly (Alpine) - +1s214

15. Gabriel Bortoleto (Audi) - +1s217

16. Alexander Albon (Williams) - +1s294

17. Carlos Sainz (Williams) - +1s341

18. Esteban Ocon (Haas) - +1s848

19. Fernando Alonso (Aston Martin) - +2s468

20. Sergio Pérez (Cadillac) - +2s523

21. Valtteri Bottas (Cadillac) - +2s590

22. Lance Stroll (Aston Martin) - +2s694

FUENTE: TyC Sports

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