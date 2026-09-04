Colapinto fue 9° y 11° en las prácticas libres del GP de Monza

Y apuntó a lo que viene: "Con las medias había algo muy rápido y con mucho para mejorar. Hay que volver un poco a eso. Hay que laburar para mañana."
El más rápido del viernes fue George Russell, que firmó una vuelta de 1:22.559 con el Mercedes en la FP2 para aventajar a Leclerc por 0.120 y a Antonelli por 0.141. En la primera práctica, el dominio fue de Ferrari con Leclerc (1:23.008) y Hamilton (1:23.181) completando el 1-2 ante los tifosi.
La FP1 tuvo la particularidad de contar con cuatro rookies en pista por la obligación reglamentaria de ceder los asientos dos veces por temporada. Además de Aron en el Alpine de Gasly (10°), Browning ocupó el Williams de Albon (15°), Iwasa el Red Bull de Verstappen (17°) y Herta el Cadillac de Checo Pérez (22°), aunque el estadounidense apenas completó cinco vueltas por problemas en el monoplaza.
Práctica libre 1 para el Gran Premio de Italia de la F1
1. Charles Leclerc (Ferrari) - 1m23s008
2. Lewis Hamilton (Ferrari) - +0s173
3. George Russell (Mercedes) - +0s304
4. Liam Lawson (Red Bull Racing) - +0s425
5. Kimi Antonelli (Mercedes) - +0s636
6. Lando Norris (McLaren) - +0s711
7. Arvid Lindblad (Racing Bulls) - +0s794
8. Gabriel Bortoleto (Audi) - +0s998
9. Franco Colapinto (Alpine) - +1s020
10. Paul Aron (Alpine) - +1s169
11. Oscar Piastri (McLaren) - +1s176
12. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) - +1s563
13. Nico Hulkenberg (Audi) - +1s618
14. Oliver Bearman (Haas F1 Team) - +1s638
15. Luke Browning (Williams) - +1s732
16. Carlos Sainz (Williams) - +1s819
17. Ayumu Iwasa (Red Bull Racing) - +1s865
18. Esteban Ocon (Haas F1 Team) - +2s844
19. Valtteri Bottas (Cadillac) - +2s976
20. Lance Stroll (Aston Martin) - +3s058
21. Fernando Alonso (Aston Martin) - +3s064
22. Colton Herta (Cadillac) - +6s914
Práctica libre 2 para el Gran Premio de Italia de la F1
1. George Russell (Mercedes) - 1m22s559
2. Charles Leclerc (Ferrari) - +0s120
3. Kimi Antonelli (Mercedes) - +0s141
4. Lando Norris (McLaren) - +0s384
5. Lewis Hamilton (Ferrari) - +0s457
6. Oscar Piastri (McLaren) - +0s469
7. Arvid Lindblad (Racing Bulls) - +0s790
8. Oliver Bearman (Haas) - +0s811
9. Max Verstappen (Red Bull) - +0s818
10. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) - +0s896
11. Franco Colapinto (Alpine) - +1s060
12. Liam Lawson (Red Bull) - +1s101
13. Nico Hulkenberg (Audi) - +1s173
14. Pierre Gasly (Alpine) - +1s214
15. Gabriel Bortoleto (Audi) - +1s217
16. Alexander Albon (Williams) - +1s294
17. Carlos Sainz (Williams) - +1s341
18. Esteban Ocon (Haas) - +1s848
19. Fernando Alonso (Aston Martin) - +2s468
20. Sergio Pérez (Cadillac) - +2s523
21. Valtteri Bottas (Cadillac) - +2s590
22. Lance Stroll (Aston Martin) - +2s694