Colapinto fue 9° y 11° en las prácticas libres del GP de Monza

El piloto albiceleste de Alpine completó 46 vueltas entre las dos sesiones y registró su mejor tiempo en 1:23.619, logrado en la FP2. Pierre Gasly, su compañero, no salió a pista en el primer entrenamiento por la obligación reglamentaria de ceder el asiento al rookie Paul Aron, y terminó 14° en la segunda práctica con 1:23.773, a 0.154 del argentino.

"En el FP1 muy bien, pero después tuve un problema en el motor. En la FP2 estuvimos un poco perdidos, creo que dimos un paso para atrás, pero hay que entender el porqué: si es la temperatura o qué fue lo que pasó. El auto no iba bien, iba un poco suelto, no tenía grip en mitad de curva, iba de trompa, se movía más. En general no evolucionamos nada y siento que empeoramos bastante", explicó el bonaerense.