Colapinto tendrá el "mismo" Alpine que Gasly en el GP de Monza

En la normativa de 2026, ese déficit tiene una consecuencia adicional: una menor carga en determinadas curvas puede afectar la capacidad del auto para recuperar energía eléctrica, con impacto directo sobre el rendimiento en otros sectores de la vuelta.

La novedad más importante es el piso, completamente rediseñado. Alpine modificó la superficie, los bordes y el borde de ataque del suelo para mejorar la calidad del flujo en todo el rango de funcionamiento y generar más carga aerodinámica local sin aumentar de forma desproporcionada la resistencia al avance.

El difusor recibió un nuevo perfil directamente relacionado con ese trabajo: si el piso mejora el flujo que llega a la parte trasera, el difusor puede extraer más rendimiento de ese aire. Ambas piezas fueron desarrolladas conjuntamente y funcionan como un sistema.

También hubo cambios en los pontones y en la zona de "botella de Coca-Cola", el estrechamiento de la carrocería hacia la parte trasera. El objetivo fue mejorar el flujo hacia la zona posterior sin comprometer la refrigeración. Y el paquete se completa con modificaciones menores, pero integradas en la cara del tambor de freno trasero, la estructura de impacto posterior y los flaps del alerón trasero.

La primera evaluación fue positiva. Gasly explicó que el auto le devolvió sensaciones: "Definitivamente nos devolvió a la lucha por el top 10. Me sentí mejor con el auto en la Sprint, sentí mucho más agarre y el auto reaccionaba mejor." La Fórmula 1 estimó que el paquete podía representar una ganancia superior al medio segundo en determinadas condiciones.

Monza, sin embargo, plantea un escenario diferente a Zandvoort. El trazado italiano exige alta velocidad en recta y niveles de carga aerodinámica inferiores, por lo que el comportamiento del paquete deberá validarse en un contexto donde la eficiencia aerodinámica y la resistencia al avance tienen un peso determinante.

Para Alpine el objetivo es claro. Después de haber perdido terreno frente a Racing Bulls en la pelea por el quinto puesto del Campeonato de Constructores, con 66 puntos contra 62, el equipo necesita volver a colocar a sus dos autos en condiciones de sumar regularmente. Este domingo en Monza tienen la oportunidad.