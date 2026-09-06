"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > bebé

Un bebé se ahogó, su mamá pidió auxilio y policías lograron salvarlo

El pequeño llegó a la Comisaría 25ª en brazos de su madre, que pidió ayuda desesperadamente. Un cabo le practicó maniobras de primeros auxilios para desobstruir sus vías respiratorias y logró estabilizarlo antes de la llegada de la ambulancia.

Una situación dramática terminó con un final feliz durante la noche del sábado en Rawson, cuando un bebé de apenas 9 meses llegó a la Comisaría 25ª con serias dificultades para respirar y pudo ser asistido a tiempo por los policías que se encontraban en la dependencia.

El episodio ocurrió alrededor de las 22:03, en inmediaciones de Esmeralda y Aguilar, en el barrio Soeva. La madre, de 32 años, llegó a la base policial desesperada y con su hijo en brazos. El pequeño se había ahogado con flemas y no podía respirar.

El pedido de auxilio se produjo justamente durante el cambio de guardia. El oficial ayudante Luciano Romero se encontraba recibiendo el relevo junto al cabo Franco Ríos, la agente María Illanes y otros efectivos que terminaban su turno.

Te puede interesar...

Al advertir la gravedad de la situación, el cabo Kevin Carrasco, quien se encontraba finalizando su servicio como calabocero, intervino de inmediato y comenzó a practicarle al bebé maniobras de primeros auxilios para desobstruir las vías respiratorias.

Mientras Carrasco asistía al pequeño, el resto de los efectivos se ocupó de contener a los padres y comunicar la emergencia por equipo.

Después de las maniobras, el bebé logró estabilizarse. Minutos más tarde arribó la ambulancia interno 112, a cargo de la médica Carolina Aguilera, quien examinó al menor y determinó que no era necesario trasladarlo a un centro de salud.

La rápida reacción del personal que se encontraba en la comisaría permitió asistir al bebé en un momento crítico y evitar que la situación pasara a mayores.

Temas

Te puede interesar