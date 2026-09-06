Un bebé se ahogó, su mamá pidió auxilio y policías lograron salvarlo

Al advertir la gravedad de la situación, el cabo Kevin Carrasco, quien se encontraba finalizando su servicio como calabocero, intervino de inmediato y comenzó a practicarle al bebé maniobras de primeros auxilios para desobstruir las vías respiratorias.

Mientras Carrasco asistía al pequeño, el resto de los efectivos se ocupó de contener a los padres y comunicar la emergencia por equipo.

Después de las maniobras, el bebé logró estabilizarse. Minutos más tarde arribó la ambulancia interno 112, a cargo de la médica Carolina Aguilera, quien examinó al menor y determinó que no era necesario trasladarlo a un centro de salud.

La rápida reacción del personal que se encontraba en la comisaría permitió asistir al bebé en un momento crítico y evitar que la situación pasara a mayores.