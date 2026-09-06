Una situación dramática terminó con un final feliz durante la noche del sábado en Rawson, cuando un bebé de apenas 9 meses llegó a la Comisaría 25ª con serias dificultades para respirar y pudo ser asistido a tiempo por los policías que se encontraban en la dependencia.
Un bebé se ahogó, su mamá pidió auxilio y policías lograron salvarlo
El pequeño llegó a la Comisaría 25ª en brazos de su madre, que pidió ayuda desesperadamente. Un cabo le practicó maniobras de primeros auxilios para desobstruir sus vías respiratorias y logró estabilizarlo antes de la llegada de la ambulancia.