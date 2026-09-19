Argentina Sub 19 le ganó a Uruguay y se encamina a clasificar

El conjunto juvenil cerrará la instancia de grupos el próximo lunes 21 de septiembre ante Venezuela, desde las 15, por un lugar en la semifinal de la disciplina futbolística del certamen.

El seleccionado argentino dejó atrás un mal arranque, en el que fue superado por la selección paraguaya por 2 a 1, y pudo sumar sus primeros puntos en los Juegos Suramericanos, para reanimar sus posibilidades de clasificación.

El único gol del partido llegó a los 27 minutos de la segunda parte, cuando el delantero Facundo Jainikoski encaró por el costado izquierdo y cruzó un centro al segundo palo para Domínguez, que se aprovechó de la salida en falso del arquero rival y cabeceó al gol ante el arco libre.

La victoria le devuelve las posibilidades de clasificación al seleccionado “Albiceleste”, que ahora depende de sí mismo para ser semifinalista: en caso de empatar o vencer a Venezuela se quedará con el pase, e incluso podría ser primero si consigue recortar la diferencia de tres goles que lo separa de Paraguay, en caso que los paraguayos pierdan con Uruguay.

El cuerpo técnico de la Selección absoluta se hizo presente en el estadio

Lionel Scaloni, Walter Samuel y Pablo Aimar, director técnico de la Selección y sus dos ayudantes de campo principales, se hicieron presentes en uno de los palcos del estadio Marcelo Bielsa.

Los integrantes del seleccionado vigente subcampeón del mundo presenciaron el encuentro para apoyar al seleccionado juvenil, además de sostener el seguimiento constante que realizan de los jugadores argentinos que cuentan con posibilidades de dar el salto a la mayor en algún momento.

Además, Scaloni le envió “saludos a toda la delegación argentina” antes de ingresar al estadio, luego de recibir un pin representativo de los atletas nacionales.