Confirmaron las semifinales del Apertura femenino de fútbol

El domingo a las 15.30 será el turno de San Martín ante Marquesado en el estadio Hilario Sánchez. El Verdinegro goleó a Trinidad en cuartos y las del Far West, cuartas del grupo A, eliminaron a Alianza que habían sido las mejores de la zona B.

Este fin de semana también se jugarán las semifinales de la Copa de Plata y Copa de Bronce. Los cruces por la de Plata serán el sábado a las 16 Alianza vs. Trinidad y el domingo a las 16 Colón vs. Aramburu. Los juegos por la de Bronce serán Sarmiento vs. Atenas (sábado a las 16) y 9 de Julio vs. Las Águilas (domingo a las 16).