Con un Harry letal, Inglaterra eliminó a Congo y se medirá con Mèxico

Con el correr de los minutos, el nerviosismo comenzó a crecer en el conjunto inglés, que no encontraba caminos para vulnerar la defensa congoleña. Cuando el tiempo empezaba a jugar en contra de Inglaterra, apareció su capitán.

A los 75 minutos, Anthony Gordon envió un preciso centro desde la izquierda y Harry Kane ganó de cabeza dentro del área para establecer el 1-1, un gol que cambió por completo el desarrollo del encuentro.

Con el empate, Inglaterra recuperó la confianza y fue decididamente por la victoria.

¡¡EL HURACÁN DEL GOL!! ¡REMATE INFERNAL DE HARRY KANE PARA SU DOBLETE Y PARA QUE INGLATERRA SE LO DE VUELTA A RD CONGO!



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La remontada se concretó a los 85 minutos. Kane recibió sobre la puerta del área, se acomodó para su pierna derecha y sacó un remate cruzado que dejó sin posibilidades al arquero rival para sellar el 2-1 definitivo.

Un goleador que sigue haciendo historia

Además de darle la clasificación a Inglaterra, el delantero del Bayern Múnich volvió a escribir su nombre en la historia de los Mundiales.

Con estos dos tantos llegó a 13 goles mundialistas, alcanzó al francés Just Fontaine entre los máximos artilleros históricos de la Copa del Mundo y dejó atrás la marca del brasileño Pelé. Además, suma cinco conquistas en esta edición y quedó a apenas un gol de Lionel Messi y Kylian Mbappé, líderes de la tabla de goleadores del torneo.

Ahora Inglaterra tendrá un nuevo desafío en los octavos de final, donde se medirá con México en un cruce que promete ser uno de los más atractivos de la fase eliminatoria.