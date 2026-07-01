"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Inglaterra

Con un Harry letal, Inglaterra eliminó a Congo y se medirá con Mèxico

El seleccionado inglés estuvo contra las cuerdas tras comenzar en desventaja, pero su capitán apareció en el momento justo. Con un doblete de Harry Kane, derrotó 2-1 a República Democrática del Congo y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026.

Inglaterra estuvo al borde de una de las grandes sorpresas del Mundial 2026, pero volvió a apoyarse en su máximo referente para evitar el golpe. Con un doblete de Harry Kane en el último cuarto de hora, el equipo dirigido por Thomas Tuchel derrotó 2-1 a República Democrática del Congo en Atlanta y selló su clasificación a los octavos de final, donde enfrentará a México.

El conjunto africano estuvo muy cerca de escribir una página histórica. Con un planteo ordenado y mucha intensidad, sorprendió desde el comienzo y obligó a Inglaterra a disputar uno de sus encuentros más incómodos del torneo.

La sorpresa llegó en los primeros minutos del partido, cuando Brian Cipenga aprovechó una desatención defensiva para poner el 1-0 y desatar la ilusión del seleccionado africano.A partir de allí, Inglaterra monopolizó la posesión de la pelota, pero se encontró con un rival disciplinado, que cerró espacios y resistió cada intento europeo.

Te puede interesar...

Con el correr de los minutos, el nerviosismo comenzó a crecer en el conjunto inglés, que no encontraba caminos para vulnerar la defensa congoleña. Cuando el tiempo empezaba a jugar en contra de Inglaterra, apareció su capitán.

A los 75 minutos, Anthony Gordon envió un preciso centro desde la izquierda y Harry Kane ganó de cabeza dentro del área para establecer el 1-1, un gol que cambió por completo el desarrollo del encuentro.

Con el empate, Inglaterra recuperó la confianza y fue decididamente por la victoria.

La remontada se concretó a los 85 minutos. Kane recibió sobre la puerta del área, se acomodó para su pierna derecha y sacó un remate cruzado que dejó sin posibilidades al arquero rival para sellar el 2-1 definitivo.

Un goleador que sigue haciendo historia

Además de darle la clasificación a Inglaterra, el delantero del Bayern Múnich volvió a escribir su nombre en la historia de los Mundiales.

Con estos dos tantos llegó a 13 goles mundialistas, alcanzó al francés Just Fontaine entre los máximos artilleros históricos de la Copa del Mundo y dejó atrás la marca del brasileño Pelé. Además, suma cinco conquistas en esta edición y quedó a apenas un gol de Lionel Messi y Kylian Mbappé, líderes de la tabla de goleadores del torneo.

Ahora Inglaterra tendrá un nuevo desafío en los octavos de final, donde se medirá con México en un cruce que promete ser uno de los más atractivos de la fase eliminatoria.

Temas

Te puede interesar