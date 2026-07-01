Flor Peña vs. Luzu: reclamará $200 millones y demandará a Occhiato porque la "maltrató e insultó"

Burlando explicó que, a su criterio, la única forma de equilibrar la situación es resolver el contrato conforme a derecho y contemplar el perjuicio que, según sostiene, sufrió la conductora. En ese sentido, rechazó la posibilidad de que la actriz simplemente "diera por terminada" la relación laboral sin una compensación.

El abogado también aseguró que Peña continúa afectada por lo sucedido. "Está angustiada. Esto es algo que lo podés constatar si la llamás, está muy afectada", afirmó durante la entrevista que se reprodujo en el programa conducido por Ángel De Brito.

El conflicto se originó después de la polémica generada por una información errónea que la actriz difundió al aire sobre el padre de Lionel Messi durante su participación en Luzu TV. Tras ese episodio, el ciclo "El show del verano" dejó de emitirse y comenzó la disputa entre las partes.

Mientras las negociaciones permanecen estancadas, el entorno de Peña sostiene que avanzará con las demandas anunciadas tanto contra el canal como contra Occhiato, al considerar que existieron incumplimientos contractuales y un trato que derivó en un perjuicio personal y profesional para la actriz.