"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Espectáculos > Flor

Flor Peña vs. Luzu: reclamará $200 millones y demandará a Occhiato porque la "maltrató e insultó"

Fernando Burlando, abogado de la actriz, aseguró que las negociaciones fracasaron y adelantó que avanzarán con acciones legales por la finalización anticipada del vínculo laboral y otros presuntos daños y perjuicios.

La actriz Florencia Peña avanzará con una demanda contra Luzu TV y reclamará una indemnización de $200 millones, luego de que fracasaran las negociaciones por la finalización anticipada de su contrato. Además, iniciará una acción judicial contra Nicolás Occhiato al considerar que la "maltrató e insultó" durante la comunicación en la que le informaron su desvinculación.

La información fue dada a conocer en "LAM" (América TV), donde el abogado de la actriz, Fernando Burlando, confirmó que las conversaciones entre las partes no lograron acercar posiciones y que el conflicto continuará en la Justicia.

"Me parece que el acuerdo está muy lejano, una pena. Creo que todos deberíamos reconocer nuestros errores así como lo reconoció en primer término Florencia", sostuvo el letrado sobre su representada, sobre quien reveló que está "atravesada por el dolor". Además, cuestionó la postura de la empresa al afirmar que "la actitud de Luzu deja muchísimo que desear".

Te puede interesar...

Burlando explicó que, a su criterio, la única forma de equilibrar la situación es resolver el contrato conforme a derecho y contemplar el perjuicio que, según sostiene, sufrió la conductora. En ese sentido, rechazó la posibilidad de que la actriz simplemente "diera por terminada" la relación laboral sin una compensación.

El abogado también aseguró que Peña continúa afectada por lo sucedido. "Está angustiada. Esto es algo que lo podés constatar si la llamás, está muy afectada", afirmó durante la entrevista que se reprodujo en el programa conducido por Ángel De Brito.

El conflicto se originó después de la polémica generada por una información errónea que la actriz difundió al aire sobre el padre de Lionel Messi durante su participación en Luzu TV. Tras ese episodio, el ciclo "El show del verano" dejó de emitirse y comenzó la disputa entre las partes.

Mientras las negociaciones permanecen estancadas, el entorno de Peña sostiene que avanzará con las demandas anunciadas tanto contra el canal como contra Occhiato, al considerar que existieron incumplimientos contractuales y un trato que derivó en un perjuicio personal y profesional para la actriz.

Temas

Te puede interesar