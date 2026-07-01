La actriz Florencia Peña avanzará con una demanda contra Luzu TV y reclamará una indemnización de $200 millones, luego de que fracasaran las negociaciones por la finalización anticipada de su contrato. Además, iniciará una acción judicial contra Nicolás Occhiato al considerar que la "maltrató e insultó" durante la comunicación en la que le informaron su desvinculación.
Flor Peña vs. Luzu: reclamará $200 millones y demandará a Occhiato porque la "maltrató e insultó"
Fernando Burlando, abogado de la actriz, aseguró que las negociaciones fracasaron y adelantó que avanzarán con acciones legales por la finalización anticipada del vínculo laboral y otros presuntos daños y perjuicios.