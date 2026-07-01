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México le ganó a Ecuador 2 a 0 por la llave 11 del Mundial 2026

Los goles para México fueron de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

México venció a Ecuador 2-0 en el partido correspondiente a la llave 11 del Mundial 2026. Los goles fueron anotados por Julián Quiñones a los 21 minutos del primer tiempo y Raúl Jiménez a los 30 minutos del mismo tiempo. En cuanto a las estadísticas, México tuvo una posesión del 46% frente al 54% de Ecuador, con 15 tiros al arco para México y 7 para Ecuador.El partido también tuvo un momento clave con la expulsión de Piero Hincapié de Ecuador a los 49 minutos del segundo tiempo, lo que dejó a su equipo con un jugador menos. A pesar de los cambios realizados por ambos equipos durante el partido, México mantuvo su ventaja y logró asegurar la victoria. Este resultado permite a México avanzar en el torneo, mientras que Ecuador queda eliminado.

Las estadísticas del encuentro entre México y Ecuador por el Mundial 2026:

  • Resultado: México 2 vs Ecuador 0.
  • Posesión: México 46% vs Ecuador 54%.
  • Tiros al arco: México 15 vs Ecuador 7.
  • Fouls cometidos: México 10 vs Ecuador 14.
  • Pases correctos: México 259 vs Ecuador 329.
  • Pases incorrectos: México 63 vs Ecuador 63.
  • Recuperaciones: México 14 vs Ecuador 14.
  • Tarjetas amarillas: México 0 vs Ecuador 3.
  • Tarjetas rojas: México 0 vs Ecuador 1.
  • Tiros libres: México 1 vs Ecuador 2.

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