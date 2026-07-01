México le ganó a Ecuador 2 a 0 por la llave 11 del Mundial 2026

México venció a Ecuador 2-0 en el partido correspondiente a la llave 11 del Mundial 2026. Los goles fueron anotados por Julián Quiñones a los 21 minutos del primer tiempo y Raúl Jiménez a los 30 minutos del mismo tiempo. En cuanto a las estadísticas, México tuvo una posesión del 46% frente al 54% de Ecuador, con 15 tiros al arco para México y 7 para Ecuador.El partido también tuvo un momento clave con la expulsión de Piero Hincapié de Ecuador a los 49 minutos del segundo tiempo, lo que dejó a su equipo con un jugador menos. A pesar de los cambios realizados por ambos equipos durante el partido, México mantuvo su ventaja y logró asegurar la victoria. Este resultado permite a México avanzar en el torneo, mientras que Ecuador queda eliminado.