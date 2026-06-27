Inglaterra le ganó 2-0 a Panamá en el último partido de la fase de grupos y quedó como líder del Grupo L. Ahora tendrá que esperar resultados para saber cuál será su rival en los dieciseisavos de final del Mundial. A su vez, Panamá quedó eliminado.
San Juan 8 > Ovación > Inglaterra
Inglaterra superó a Panamá y clasificó como líder de su Grupo a los 16vos
Los Tres Leones le ganaron por 2-0 a los Canaleros y terminaron en el primer lugar de su zona por encima de Croacia. Los caribeños quedaron eliminados de la Copa del Mundo 2026.