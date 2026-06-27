Inglaterra superó a Panamá y clasificó como líder de su Grupo a los 16vos

Los Tres Leones, que vencieron a los caribeños gracias a los goles de Jude Bellingham y Harry Kane, jugarán en la próxima fase contra el mejor tercero entre los Grupos E (Ecuador), I (Senegal), J (Argelia o Austria) y K (RD Congo o Uzbekistán).

Panamá quedó eliminado de la Copa del Mundo sin sumar un punto y terminó como la única selección que no convirtió durante su participación en esta fase de grupos.