Con un gol agónico, Canadá se metió por primera vez en octavos de final

Jonathan David tuvo una clara chance dentro del área, pero no logró conectar con precisión una volea. Poco después, Tajon Buchanan quedó a centímetros del gol, aunque Aubrey Modiba salvó de manera providencial sobre la línea cuando el arquero ya estaba vencido.

Sudáfrica apostó por resistir con orden y encontró en Ronwen Williams a su gran figura. El arquero respondió cada vez que fue exigido y sostuvo el empate con varias intervenciones decisivas. En el complemento, Canadá mantuvo la presión y siguió buscando el gol que le permitiera avanzar de ronda.

Uno de los momentos más destacados llegó a los 75 minutos, cuando volvió a las canchas Alphonso Davies, quien se había perdido toda la fase de grupos por lesión. El ingreso del lateral le dio mayor profundidad al ataque canadiense en el tramo final del encuentro.

El gol que quedó para la historia

La insistencia finalmente tuvo premio cuando el reloj marcaba 91 minutos.

Tras un centro desde la derecha y un despeje incompleto de la defensa sudafricana, Stephen Eustaquio controló la pelota con el pecho en la puerta del área y, sin dejarla caer, sacó una potente volea de derecha que dejó sin respuestas a Williams.

¡¡ES EL GOL DE LA CLASIFICACIÓN!! EUSTAQUIO LA PARÓ DE PECHO Y SACÓ UN ZAPATAZO PARA MARCAR EL 1-0 DE CANADÁ ANTE SUDÁFRICA EN EL FINAL.



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El balón terminó en el fondo del arco y desató el festejo de todo Canadá, que consiguió una clasificación histórica en el primer partido de los 16avos de final del Mundial. El conjunto africano resistió durante casi todo el partido gracias a su disciplina táctica y a la enorme actuación de su arquero, pero terminó cediendo en la última acción del encuentro.

Con esta derrota, Sudáfrica quedó eliminada del Mundial 2026, mientras que Canadá continúa haciendo historia y jugará por primera vez los octavos de final de una Copa del Mundo, alimentando la ilusión de seguir sorprendiendo en el certamen.

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