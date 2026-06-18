Canadá hizo historia: goleó a Qatar y logró su primer triunfo mundialista

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Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/2j6HjX9lQO — SportsCenter (@SC_ESPN) June 18, 2026

Canadá comenzó a marcar diferencias rápidamente. A los 15 minutos del primer tiempo, Larin aprovechó un rebote del arquero Mahmoud Abunada dentro del área y abrió el marcador.

Luego apareció David. El delantero convirtió el segundo tras capturar otro rebote y amplió la ventaja antes del descanso con una definición dentro del área que dejó sin respuestas al conjunto catarí.

Qatar intentó reaccionar, pero el partido se complicó aún más tras la expulsión de Homam Al-Amin, quien vio la roja directa luego de una intervención del VAR. En el complemento, Canadá mantuvo el ritmo y continuó atacando. Nathan Saliba marcó el cuarto con un tiro libre preciso que pegó en el palo y cruzó la línea de gol.

Minutos después llegó el quinto tanto, luego de un remate de Jacob Shaffelburg que terminó desviándose en Mohamed Al-Mannai y se convirtió en gol en contra. Sobre el cierre, Jonathan David completó su noche perfecta con el tercer tanto personal y selló el 6-0 definitivo.

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Durante la goleada de Canadá sobre Qatar, Madibo vio la roja por la patada que dejó a Ismael Koné con una fuerte fractura en su pierna. #TNTSportsMundial pic.twitter.com/o9vSwGh66l — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) June 19, 2026

El partido también tuvo un momento de preocupación por la lesión de Ismaël Koné, quien debió abandonar el campo tras una dura infracción de Assim Madibo, que además dejó a Qatar con diez jugadores.

Con este resultado, Canadá se ilusiona en el Mundial 2026 y llegará fortalecido al duelo decisivo ante Suiza, donde ambos buscarán quedarse con el primer puesto del Grupo B. Qatar, en cambio, deberá ganar su próximo compromiso para mantener sus chances de avanzar en el torneo.