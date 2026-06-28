La reacción no alcanzó: Universitario cayó y ahora se juega todo en el repechaje

En el complemento, Universitario mostró otra imagen. Con el empuje de sus forwards y una destacada actitud colectiva, el equipo dirigido por Fernando "Yope" Torcivia logró descontar la diferencia y llegó a ponerse a apenas dos puntos del rival, alimentando la ilusión de revertir el marcador.

Sin embargo, la experiencia del conjunto local terminó inclinando la balanza en el tramo final. Dos penales le permitieron ampliar nuevamente la ventaja y sellar el triunfo por 28-20.

Más allá del resultado, el equipo sanjuanino volvió a competir de igual a igual en uno de los torneos más exigentes del rugby argentino.

El repechaje, el próximo objetivo

Ahora Universitario ya piensa en su próximo compromiso. El 25 de julio disputará el repechaje del Torneo del Interior B, cuando visite a Huirapuca, en Tucumán, con el objetivo de cerrar de la mejor manera su participación en la competencia nacional.

Tantos del partido

Mar del Plata Club (28):

Tries: Agustín Echarte y Joaquín Rojas (2) .

y . Conversiones: Santiago Rodríguez (2) .

. Penales: Santiago Rodríguez y Pedro Hernández Coste (2).

Universitario (20):