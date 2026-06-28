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La reacción no alcanzó: Universitario cayó y ahora se juega todo en el repechaje

El conjunto sanjuanino perdió 28-20 ante Mar del Plata Club y no logró clasificar a cuartos de final. Ahora afrontará un partido decisivo por el repechaje.

Universitario Rugby Club terminó este sábado su participación en la fase de grupos del Torneo del Interior B con una derrota por 28 a 20 frente a Mar del Plata Club, resultado que lo dejó sin chances de avanzar a los cuartos de final del certamen nacional.

El conjunto marplatense marcó diferencias desde el comienzo y aprovechó su efectividad para cerrar el primer tiempo con una ventaja de 22-6, condicionando el desarrollo del encuentro.

La reacción sanjuanina no alcanzó

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En el complemento, Universitario mostró otra imagen. Con el empuje de sus forwards y una destacada actitud colectiva, el equipo dirigido por Fernando "Yope" Torcivia logró descontar la diferencia y llegó a ponerse a apenas dos puntos del rival, alimentando la ilusión de revertir el marcador.

Sin embargo, la experiencia del conjunto local terminó inclinando la balanza en el tramo final. Dos penales le permitieron ampliar nuevamente la ventaja y sellar el triunfo por 28-20.

Más allá del resultado, el equipo sanjuanino volvió a competir de igual a igual en uno de los torneos más exigentes del rugby argentino.

El repechaje, el próximo objetivo

Ahora Universitario ya piensa en su próximo compromiso. El 25 de julio disputará el repechaje del Torneo del Interior B, cuando visite a Huirapuca, en Tucumán, con el objetivo de cerrar de la mejor manera su participación en la competencia nacional.

Tantos del partido

Mar del Plata Club (28):

  • Tries: Agustín Echarte y Joaquín Rojas (2).
  • Conversiones: Santiago Rodríguez (2).
  • Penales: Santiago Rodríguez y Pedro Hernández Coste (2).

Universitario (20):

  • Tries: try penal y Joaquín Sánchez.
  • Conversión: Gerónimo Arabel.
  • Penales: Gerónimo Arabel (2).

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