La fuerte lesión que sufrió el mediocampista de Canadá que lo deja sin mundial

El seleccionado canadiense se encontraba en una tarde histórica, al imponerse por 3-0 ante Qatar y acercarse a concretar el primer triunfo de su historia en la Copa del Mundo, además de aumentar sus posibilidades de clasificar a los dieciseisavos de final en un Mundial en el que es anfitrión, aunque el clima bajó repentinamente al concretarse la lesión de Kone.

El volante intentaba controlar la pelota en la mitad de la cancha, sobre la banda izquierda y de espaldas al arco, cuando recibió una inesperada infracción de Assim Madibo, que quiso presionarlo y terminó enganchando el pie izquierdo de su rival contra el pasto.

Así, la pierna de Kone hizo palanca contra el suelo y se fracturó, por lo que el mediocampista cayó instantáneamente al piso en estado de shock: reaccionó tapándose la boca, con la mirada incrédula.

Con varios jugadores conmocionados, e incluso varios compañeros rodeando al mediocampista para evitar que la prensa obtenga imágenes de un momento tan duro, Assim Madibo, que tampoco podía contener la angustia de haber generado una situación tan espantosa contra su rival, fue expulsado a instancias del VAR.

Ismael Kone pudo mantener la tranquilidad y, luego de que le inmovilicen la pierna, se retiró sentado en la camilla, suministrándose oxígeno y saludando al público, en una imagen que tranquilizó a los espectadores y generó una merecida ovación.

Además, pocos minutos después, el volante Nathan Saliba, que lo sustituyó, pudo convertir de tiro libre y procedió a homenajear al lesionado, haciendo el número “8” con las manos, el número de Kone, y luego mostrando una camiseta del mediocampista del Sassuolo italiano ante las cámaras.