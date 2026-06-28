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Europa enfrenta una ola de calor histórica que ya dejó más de 1.300 muertos

La histórica ola de calor mantiene en alerta al continente. Ya se registraron más de 1.300 muertes, temperaturas récord y una fuerte presión sobre los sistemas sanitarios.

Mientras millones de personas intentan sobrellevar jornadas con temperaturas que superan ampliamente los 40°C, Europa atraviesa una de las emergencias climáticas más severas de las que se tenga registro. El calor extremo dejó de ser un fenómeno meteorológico para convertirse en un problema sanitario de gran escala, con hospitales exigidos, incendios forestales, complicaciones en el transporte y un creciente número de víctimas fatales.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que más de 1.300 personas murieron desde el 21 de junio como consecuencia de las temperaturas extremas que afectan al continente. Además, el organismo alertó que 150 millones de personas permanecen expuestas a condiciones de calor extremo y reiteró que Europa es la región del planeta que más rápido se está calentando como consecuencia del cambio climático.

El país más afectado es Francia, donde las autoridades sanitarias informaron que entre el 24 y el 27 de junio se registró un exceso de mortalidad cercano a las 1.000 personas, asociado a la ola de calor.

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Los datos muestran que el 85% de las víctimas tenía más de 65 años, mientras que las regiones que permanecieron bajo alerta roja concentraron la mayor cantidad de fallecimientos. Al mismo tiempo, los hospitales y los servicios de emergencia debieron reforzar su capacidad por el fuerte incremento de consultas relacionadas con golpes de calor y cuadros de deshidratación.

La situación también dejó registros históricos en otros países europeos. En Alemania, el servicio meteorológico confirmó una temperatura máxima de 41,7°C, el valor más alto desde que existen mediciones, además de una noche récord con una mínima de 29,4°C, que impidió el descenso térmico habitual.

En Austria, Viena alcanzó por primera vez los 40°C, mientras que República Checa llegó a 40,6°C y Dinamarca registró 37°C, la temperatura más alta desde que comenzaron los registros meteorológicos. También hubo máximas históricas en Suiza y valores superiores a 45°C en distintas zonas de España.

Según la Organización Meteorológica Mundial, más de 191 millones de europeos soportaron este domingo temperaturas iguales o superiores a 35°C, una situación que provocó múltiples complicaciones en distintos países. Además de los problemas sanitarios, el calor generó incendios forestales, daños en rutas y vías férreas por la dilatación de los materiales, interrupciones en el suministro eléctrico y restricciones en diversas actividades al aire libre.

Los especialistas coinciden en que este episodio ya forma parte de los eventos climáticos más extremos registrados en Europa y advierten que, sin medidas de adaptación y prevención, fenómenos de estas características serán cada vez más frecuentes e intensos.

Mientras tanto, los pronósticos indican que las altas temperaturas continuarán durante los próximos días en gran parte del centro y este del continente, donde todavía podrían romperse nuevos récords históricos.

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