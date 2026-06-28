Europa enfrenta una ola de calor histórica que ya dejó más de 1.300 muertos

Los datos muestran que el 85% de las víctimas tenía más de 65 años, mientras que las regiones que permanecieron bajo alerta roja concentraron la mayor cantidad de fallecimientos. Al mismo tiempo, los hospitales y los servicios de emergencia debieron reforzar su capacidad por el fuerte incremento de consultas relacionadas con golpes de calor y cuadros de deshidratación.

La situación también dejó registros históricos en otros países europeos. En Alemania, el servicio meteorológico confirmó una temperatura máxima de 41,7°C, el valor más alto desde que existen mediciones, además de una noche récord con una mínima de 29,4°C, que impidió el descenso térmico habitual.

En Austria, Viena alcanzó por primera vez los 40°C, mientras que República Checa llegó a 40,6°C y Dinamarca registró 37°C, la temperatura más alta desde que comenzaron los registros meteorológicos. También hubo máximas históricas en Suiza y valores superiores a 45°C en distintas zonas de España.

Según la Organización Meteorológica Mundial, más de 191 millones de europeos soportaron este domingo temperaturas iguales o superiores a 35°C, una situación que provocó múltiples complicaciones en distintos países. Además de los problemas sanitarios, el calor generó incendios forestales, daños en rutas y vías férreas por la dilatación de los materiales, interrupciones en el suministro eléctrico y restricciones en diversas actividades al aire libre.

Los especialistas coinciden en que este episodio ya forma parte de los eventos climáticos más extremos registrados en Europa y advierten que, sin medidas de adaptación y prevención, fenómenos de estas características serán cada vez más frecuentes e intensos.

Mientras tanto, los pronósticos indican que las altas temperaturas continuarán durante los próximos días en gran parte del centro y este del continente, donde todavía podrían romperse nuevos récords históricos.