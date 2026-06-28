Entre lágrimas y aplausos, familiares y amigos despidieron a Ernestina Pais

El cajón, cubierto por flores rojas, fue acompañado por una multitud de personas que se acercó para despedir a una de las figuras más reconocidas de la radio y la televisión argentina.

Durante la jornada también dijeron presente colegas y amigos como Romina Gaetani, José María Muscari, Benito Fernández, Gastón Pauls, Diego Ramos, Malena Guinzburg, Rafael Ferro, Dalma Maradona, Julieta Ortega y Martín Ortega, entre otros.

Mientras se realizaba la despedida, trascendieron los primeros resultados del informe preliminar de la autopsia.

De acuerdo con las conclusiones iniciales, Ernestina Pais murió como consecuencia de un traumatismo encefalocraneano grave, provocado por el fuerte impacto que sufrió cuando el tren embistió el automóvil que conducía al intentar cruzar las vías. La investigación sobre las circunstancias del accidente continúa en manos de la Justicia.

La emotiva carta de su hijo

En medio del dolor, Benicio Guyot compartió una extensa carta en sus redes sociales junto a una fotografía de su infancia con su madre.

"Hay cosas que me encantaría decirte que se las llevará la eternidad. Tus 'te amo hijo' los voy a tener siempre muy cerquita", escribió. Más adelante recordó la personalidad de Ernestina y destacó su forma de vivir.

"Nunca pretendiste ser algo que no eras. Siempre tuviste pasión por todo lo que hiciste. Yo era tu todo y, aunque quizá nunca te lo dije, vos también fuiste el mío", expresó. En el tramo final del mensaje también hizo referencia al impacto que tuvo la noticia en todo el país.

"Tu partida no es como una cualquiera. Me aparecés en la televisión, en las noticias, en todos lados. Pero también descubrí cuánto te quería la gente y todo lo que significaste para quienes te siguieron durante tantos años", concluyó.