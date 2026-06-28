Investigan el accidente de una avioneta que dejó 11 víctimas fatales en Francia

Las primeras hipótesis apuntan a una avería en la aeronave, aunque la causa exacta todavía deberá ser determinada por los peritos especializados.

El fiscal adjunto de Nancy, Amaury Lacote, confirmó que se abrió una investigación técnica para reconstruir lo ocurrido, mientras que la Oficina de Investigación y Análisis para la Seguridad de la Aviación Civil (BEA) tomó intervención en el caso.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, aseguró que ahora será la investigación la que determine qué provocó la caída. "El aparato cayó repentinamente. Habrá que determinar el cómo y el porqué de las cosas", señaló durante su visita al lugar del accidente.

Testigos presenciaron la tragedia

El impacto fue observado por vecinos y también por familiares y allegados de los pasajeros, que permanecían en el aeródromo esperando filmar los saltos. Uno de los testigos relató que escuchó un ruido anormal antes del impacto

"De repente hubo un ruido como si el motor se apagara y enseguida se escuchó una explosión", contó un vecino que se encontraba en el jardín de su vivienda cuando ocurrió el accidente.

El alcalde de Nancy explicó que muchas de las víctimas fallecieron a la vista de sus familiares, que aguardaban el inicio de la actividad. Las autoridades destacaron que, pese a la magnitud del accidente, la aeronave cayó en un sector donde no provocó víctimas entre la población.

El prefecto Seguy remarcó que el siniestro ocurrió en una zona densamente urbanizada y que el impacto podría haber generado consecuencias mucho más graves si alcanzaba las viviendas o el área comercial ubicada a pocos metros.

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Tras el accidente, equipos de emergencia desplegaron un operativo sanitario y brindaron asistencia psicológica a familiares y testigos, mientras la Gendarmería acordonó el lugar para facilitar el trabajo de los investigadores.

Con este hecho, Francia registra el accidente más grave de la aviación deportiva vinculada al paracaidismo en aproximadamente tres décadas, mientras continúan las pericias para determinar qué provocó la caída de la aeronave apenas iniciado el vuelo.