"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > avioneta

Investigan el accidente de una avioneta que dejó 11 víctimas fatales en Francia

La aeronave cayó menos de un minuto después de despegar en el este de Francia. Murieron el piloto, cinco instructores y cinco alumnos que realizaban su primer salto en paracaídas.

Francia investiga las causas del accidente de una avioneta de paracaidismo que se estrelló este domingo en la localidad de Tomblaine, en las afueras de Nancy, provocando la muerte de sus 11 ocupantes. Se trata del siniestro más grave registrado en el país en una aeronave de este tipo en los últimos 30 años.

El accidente ocurrió alrededor de las 11 de la mañana, pocos segundos después de que el avión despegara desde el aeródromo de Nancy-Essey. Según informaron las autoridades, la aeronave giró hacia la izquierda durante el ascenso y cayó en picada a unos 300 metros del aeropuerto, impactando sobre la avenida Salvador Allende, muy cerca de un supermercado y de una zona residencial.

El prefecto del departamento de Meurthe y Mosela, Yves Seguy, confirmó que las víctimas son el piloto, cinco instructores y cinco alumnos que participaban de una jornada de bautismo de paracaidismo. Entre los pasajeros había un grupo de enfermeros que realizaba su primer salto como actividad recreativa.

Te puede interesar...

Las primeras hipótesis apuntan a una avería en la aeronave, aunque la causa exacta todavía deberá ser determinada por los peritos especializados.

El fiscal adjunto de Nancy, Amaury Lacote, confirmó que se abrió una investigación técnica para reconstruir lo ocurrido, mientras que la Oficina de Investigación y Análisis para la Seguridad de la Aviación Civil (BEA) tomó intervención en el caso.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, aseguró que ahora será la investigación la que determine qué provocó la caída. "El aparato cayó repentinamente. Habrá que determinar el cómo y el porqué de las cosas", señaló durante su visita al lugar del accidente.

Testigos presenciaron la tragedia

El impacto fue observado por vecinos y también por familiares y allegados de los pasajeros, que permanecían en el aeródromo esperando filmar los saltos. Uno de los testigos relató que escuchó un ruido anormal antes del impacto

"De repente hubo un ruido como si el motor se apagara y enseguida se escuchó una explosión", contó un vecino que se encontraba en el jardín de su vivienda cuando ocurrió el accidente.

El alcalde de Nancy explicó que muchas de las víctimas fallecieron a la vista de sus familiares, que aguardaban el inicio de la actividad. Las autoridades destacaron que, pese a la magnitud del accidente, la aeronave cayó en un sector donde no provocó víctimas entre la población.

El prefecto Seguy remarcó que el siniestro ocurrió en una zona densamente urbanizada y que el impacto podría haber generado consecuencias mucho más graves si alcanzaba las viviendas o el área comercial ubicada a pocos metros.

View this post on Instagram

Tras el accidente, equipos de emergencia desplegaron un operativo sanitario y brindaron asistencia psicológica a familiares y testigos, mientras la Gendarmería acordonó el lugar para facilitar el trabajo de los investigadores.

Con este hecho, Francia registra el accidente más grave de la aviación deportiva vinculada al paracaidismo en aproximadamente tres décadas, mientras continúan las pericias para determinar qué provocó la caída de la aeronave apenas iniciado el vuelo.

Temas

Te puede interesar