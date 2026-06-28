Dibu Martinez reveló cómo llegó al Mundial y explicó su aporte en el gol de Lo Celso

"Llegué muy jugado al Mundial", reconoció el marplatense, quien admitió que la posibilidad de perderse el torneo le generó "millones de preguntas en la cabeza", especialmente cuando los médicos le plantearon la opción de una cirugía.

Jugó infiltrado y con una férula que todavía lo incomoda

A pesar de no estar totalmente recuperado, Martínez fue titular en los tres partidos de la fase de grupos frente a Argelia, Austria y Jordania, utilizando una férula especial que inmoviliza el dedo lesionado.

View this post on Instagram

El arquero explicó que espera poder quitársela para el duelo de 16avos de final ante Cabo Verde, ya que le resulta incómoda y afecta el ajuste del guante. "La verdad es que me molesta muchísimo, pero en la cancha trato de no sufrirlo", aseguró.

También tuvo palabras de agradecimiento para Martín Tocalli, entrenador de arqueros de la Selección, y para Juan Musso y Gerónimo Rulli, quienes colaboraron durante su recuperación realizando entrenamientos adaptados, incluso utilizando pelotas de vóley para disminuir el impacto sobre la mano lesionada.

Además, recordó el respaldo que recibió de Lionel Scaloni durante todo el proceso. "Me dio muchísimo ánimo y me dijo que iba a jugar llegara al partido que llegara", contó el arquero argentino.

El detalle táctico que ayudó a fabricar el gol de Lo Celso

Pero la historia de Dibu ante Jordania no terminó bajo los tres palos. El arquero también fue protagonista en una de las jugadas más comentadas del encuentro: el espectacular tiro libre de Giovani Lo Celso que abrió el marcador.

View this post on Instagram

Antes de la ejecución, Martínez organizó una segunda barrera con Giuliano Simeone, Marcos Senesi y Nicolás Otamendi, una estrategia que suele utilizar en Aston Villa para complicar la visión del arquero rival.

La maniobra obligó al guardameta jordano Yazeed Abulaila a perder referencia de la pelota durante una fracción de segundo, ventaja que Lo Celso aprovechó para colocar el remate junto al palo. Mientras el volante brindaba una entrevista tras el encuentro, Dibu apareció detrás suyo y lanzó, entre risas:

"Medio mío el gol, ¿eh? Medio mío". Luego explicó el motivo de esa estrategia. "Lo hago siempre. Sé lo que ve el otro arquero y lo que le incomoda tener una barrera extra. Cuando perdés un segundo la pelota, no llegás", detalló.

Ahora piensa en Cabo Verde

Con la clasificación asegurada tras cerrar la fase de grupos con puntaje ideal, Argentina enfrentará a Cabo Verde el próximo viernes 3 de julio, desde las 19:00 (hora argentina), en Miami, por los 16avos de final del Mundial 2026.

Mientras espera dejar definitivamente atrás la lesión y poder jugar sin la férula, Dibu Martínez vuelve a ser una de las piezas fundamentales de una Selección que buscará seguir avanzando en defensa del título.