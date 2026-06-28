La Justicia investiga las circunstancias en las que perdió la vida Flavio Daniel Funes Cerdas, de 48 años, un operario chofer y gruista que fue atropellado mientras realizaba tareas sobre la vía pública en el departamento Angaco. El conductor del automóvil involucrado quedó detenido y la causa quedó en manos de la UFI Delitos Especiales.
Fatal siniestro: un operario perdió la vida durante un operativo sobre la calzada
La víctima tenía 48 años y realizaba tareas junto a una hidrogrúa sobre calle Belgrano, en Angaco. El conductor del automóvil quedó detenido mientras la UFI Delitos Especiales investiga cómo ocurrió el hecho.