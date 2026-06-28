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Fatal siniestro: un operario perdió la vida durante un operativo sobre la calzada

La víctima tenía 48 años y realizaba tareas junto a una hidrogrúa sobre calle Belgrano, en Angaco. El conductor del automóvil quedó detenido mientras la UFI Delitos Especiales investiga cómo ocurrió el hecho.

La Justicia investiga las circunstancias en las que perdió la vida Flavio Daniel Funes Cerdas, de 48 años, un operario chofer y gruista que fue atropellado mientras realizaba tareas sobre la vía pública en el departamento Angaco. El conductor del automóvil involucrado quedó detenido y la causa quedó en manos de la UFI Delitos Especiales.

El siniestro ocurrió este sábado alrededor de las 21.30, sobre calle Belgrano, entre Velázquez y Bosque. Según la reconstrucción preliminar de la fiscalía, Funes trabajaba junto a una hidrogrúa perteneciente a una empresa tercerizada de Naturgy, que se encontraba detenida sobre la calzada, mientras intentaba conectar una linterna portátil a la batería del vehículo.

De acuerdo con la investigación, el operario estaba ubicado sobre el lateral izquierdo de la hidrogrúa cuando un Volkswagen Gacel, conducido por Miguel Ángel Arce, de 73 años, que circulaba de sur a norte, intentó sobrepasar el camión por el sector este de la calzada e impactó a Funes desde atrás.

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El trabajador murió en el lugar como consecuencia del violento impacto. Según la hipótesis inicial, el cuerpo fue despedido varios metros hacia la banquina, mientras que el automóvil logró detenerse aproximadamente 50 metros más adelante.

En el lugar también se encontraba otro operario, Jonathan Maicol Veisaga, de 34 años, quien realizaba tareas junto a un poste caído, a unos metros de la calzada.

Durante las primeras pericias, la fiscalía constató que la hidrogrúa tenía encendidas las balizas y una luz lateral derecha, aunque no contaba con balizas superiores. Además, había dos conos de señalización, uno delante del camión y otro detrás, en el centro de la calzada.

El conductor del automóvil fue sometido al test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo (0,00 g/l), y quedó detenido en la Comisaría 20ª mientras avanza la investigación.

La causa es instruida por el fiscal Iván Grassi y la ayudante fiscal Gimena Cornejo, quienes ordenaron las pericias de Policía Científica, la intervención de la Brigada de Delitos Especiales y el traslado del cuerpo para la correspondiente autopsia.

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