Fatal siniestro: un operario perdió la vida durante un operativo sobre la calzada

El trabajador murió en el lugar como consecuencia del violento impacto. Según la hipótesis inicial, el cuerpo fue despedido varios metros hacia la banquina, mientras que el automóvil logró detenerse aproximadamente 50 metros más adelante.

En el lugar también se encontraba otro operario, Jonathan Maicol Veisaga, de 34 años, quien realizaba tareas junto a un poste caído, a unos metros de la calzada.

Durante las primeras pericias, la fiscalía constató que la hidrogrúa tenía encendidas las balizas y una luz lateral derecha, aunque no contaba con balizas superiores. Además, había dos conos de señalización, uno delante del camión y otro detrás, en el centro de la calzada.

El conductor del automóvil fue sometido al test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo (0,00 g/l), y quedó detenido en la Comisaría 20ª mientras avanza la investigación.

La causa es instruida por el fiscal Iván Grassi y la ayudante fiscal Gimena Cornejo, quienes ordenaron las pericias de Policía Científica, la intervención de la Brigada de Delitos Especiales y el traslado del cuerpo para la correspondiente autopsia.