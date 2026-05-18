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Con Neymar entre los 26, Ancelotti dio la lista de Brasil para el Mundial

El delantero de Santos integrará la nómina definitiva del equipo dirigido por Carlo Ancelotti, que además contará con varias figuras de las principales ligas del mundo.

Brasil ya tiene definidos a los futbolistas que disputarán el Mundial de Norteamérica 2026 y la principal novedad pasa por el regreso de Neymar a una Copa del Mundo. El flamante entrenador del seleccionado brasileño, Carlo Ancelotti, confirmó este lunes la lista definitiva de 26 jugadores en medio de una enorme expectativa.

La inclusión del delantero de Santos FC sorprendió debido a las dudas físicas y futbolísticas que rodeaban al atacante en los últimos meses. Sin embargo, finalmente formará parte del plantel que buscará devolver a Brasil a la cima del fútbol mundial.

La convocatoria reúne a varias figuras destacadas del fútbol europeo y sudamericano. Entre ellas aparecen nombres como Vinícius Júnior, Raphinha, Casemiro y Alisson Becker, además de jóvenes talentos que atraviesan un gran presente.

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En el arco fueron citados Alisson Becker, Ederson Moraes y Weverton. En defensa, Brasil apostará por futbolistas con experiencia internacional como Marquinhos, Alex Sandro, Bremer y Gabriel Magalhaes.

La mitad de cancha contará con referentes de peso como Bruno Guimaraes, Casemiro, Fabinho y Lucas Paquetá, mientras que en ataque sobresale una nómina repleta de variantes ofensivas encabezada por Neymar, Vinícius Júnior, Raphinha, Gabriel Martinelli y Endrick.

La presentación de la lista marcó además el inicio formal de la era Ancelotti al frente de la Verdeamarela, con el gran objetivo puesto en conquistar un nuevo título mundial.

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