Con Neymar entre los 26, Ancelotti dio la lista de Brasil para el Mundial

La inclusión del delantero de Santos FC sorprendió debido a las dudas físicas y futbolísticas que rodeaban al atacante en los últimos meses. Sin embargo, finalmente formará parte del plantel que buscará devolver a Brasil a la cima del fútbol mundial.

La convocatoria reúne a varias figuras destacadas del fútbol europeo y sudamericano. Entre ellas aparecen nombres como Vinícius Júnior, Raphinha, Casemiro y Alisson Becker, además de jóvenes talentos que atraviesan un gran presente.