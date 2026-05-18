Brasil ya tiene definidos a los futbolistas que disputarán el Mundial de Norteamérica 2026 y la principal novedad pasa por el regreso de Neymar a una Copa del Mundo. El flamante entrenador del seleccionado brasileño, Carlo Ancelotti, confirmó este lunes la lista definitiva de 26 jugadores en medio de una enorme expectativa.
Con Neymar entre los 26, Ancelotti dio la lista de Brasil para el Mundial
El delantero de Santos integrará la nómina definitiva del equipo dirigido por Carlo Ancelotti, que además contará con varias figuras de las principales ligas del mundo.