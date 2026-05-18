Caso Loan: los jueces realizarán una inspección ocular en la casa de la abuela Catalina

"El proceso sigue avanzando hacia esa fecha prevista", agregaron las fuentes antes de precisar: "Las audiencias serán presenciales, se está preparando todo para que sea presencial, como los traslados de los imputados".

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Los jueces que asumirán el debate son Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Simón Bracco, al tiempo que también estarán los fiscales de la Unidad Fiscal de Corrientes Carlos Schaeffer y Tamara Ahimara Pourcel.

En el debate van a ser juzgados 17 procesados, siete de ellos correspondientes a la causa principal por la sustracción y ocultamiento: Laudelina Peña, el excomisario Walter Maciel, la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava, el exmarino Carlos Pérez, Mónica Millapi, Antonio Benítez y Daniel Ramírez.

Todos los acusados permanecen detenidos en cárceles comunes, salvo Millapi, quien cumple prisión domiciliaria con tobillera electrónica por motivos familiares.