A falta de algo más de un mes para el comienzo del juicio oral y público que se llevará a cabo en Corrientes en la causa de Loan Peña, los jueces que llevarán adelante el proceso realizarán el martes una inspección ocular en la casa de Catalina, la abuela del niño, en el paraje Algarrobal, donde se hizo el almuerzo previo a la desaparición del menor de 5 años, ocurrida el 13 de junio de 2024.
Caso Loan: los jueces realizarán una inspección ocular en la casa de la abuela Catalina
El procedimiento le permitirá a los magistrados Ceroleni, Belforte y Bracco adquirir un conocimiento directo del lugar donde se hizo el almuerzo previo a la desaparición del menor, ocurrida en Corrientes el 13 de junio de 2024.