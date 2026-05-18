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Caso Loan: los jueces realizarán una inspección ocular en la casa de la abuela Catalina

El procedimiento le permitirá a los magistrados Ceroleni, Belforte y Bracco adquirir un conocimiento directo del lugar donde se hizo el almuerzo previo a la desaparición del menor, ocurrida en Corrientes el 13 de junio de 2024.

A falta de algo más de un mes para el comienzo del juicio oral y público que se llevará a cabo en Corrientes en la causa de Loan Peña, los jueces que llevarán adelante el proceso realizarán el martes una inspección ocular en la casa de Catalina, la abuela del niño, en el paraje Algarrobal, donde se hizo el almuerzo previo a la desaparición del menor de 5 años, ocurrida el 13 de junio de 2024.

Fuentes judiciales informaron a la agencia Noticias Argentinas que el procedimiento "permitirá al Tribunal adquirir un conocimiento directo del lugar" donde fueron los hechos, al tiempo que "aportará una dimensión concreta y territorial a las futuras declaraciones de imputados y testigos, así como a la valoración de tiempos, distancias y circunstancias relevantes del caso".

Además, los allegados al caso consignaron que se trata de "una medida ideal" porque se llevan a cabo con "anterioridad" al juicio oral fijado para el 16 de junio. Las defensas formularon planteos para posponer el comienzo del debate oral y público, pero fueron rechazados o resueltos a través de distintos acuerdos.

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"El proceso sigue avanzando hacia esa fecha prevista", agregaron las fuentes antes de precisar: "Las audiencias serán presenciales, se está preparando todo para que sea presencial, como los traslados de los imputados".

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Los jueces que asumirán el debate son Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Simón Bracco, al tiempo que también estarán los fiscales de la Unidad Fiscal de Corrientes Carlos Schaeffer y Tamara Ahimara Pourcel.

En el debate van a ser juzgados 17 procesados, siete de ellos correspondientes a la causa principal por la sustracción y ocultamiento: Laudelina Peña, el excomisario Walter Maciel, la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava, el exmarino Carlos Pérez, Mónica Millapi, Antonio Benítez y Daniel Ramírez.

Todos los acusados permanecen detenidos en cárceles comunes, salvo Millapi, quien cumple prisión domiciliaria con tobillera electrónica por motivos familiares.

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