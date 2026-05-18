La fecha 2 del Jelly Jam pasó por el Skatepark de Pocito

Jelly Jam incluye distintas disciplinas como roller freestyle, quadskate, skateboarding y BMX freestyle, entre otras actividades que convocan a jóvenes atletas y aficionados de toda la provincia. Además de su aspecto competitivo, el encuentro mantiene una fuerte impronta participativa y recreativa, promoviendo el compañerismo y el sentido de comunidad dentro del ambiente urbano.

Durante toda la jornada, el Skatepark Olímpico se convirtió en un punto de encuentro para decenas de riders y espectadores que disfrutaron de exhibiciones, competencias y actividades recreativas en un ambiente de amistad y deporte.

Skatepark 3 2026

Desde la organización adelantaron que próximamente se confirmarán las siguientes fechas del calendario con el objetivo de mantener activa la propuesta durante todo el año y continuar fortaleciendo el crecimiento de los deportes urbanos en San Juan.