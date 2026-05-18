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La fecha 2 del Jelly Jam pasó por el Skatepark de Pocito

Cientos de deportistas disfrutaron de un domingo especial en el Skatepark Olímpico con el Jelly Jam. En los próximas días anunciarán como sigue el calendario.

La segunda fecha de Jelly Jam – San Juan 2026 se celebró en el Skatepark Olímpico, ubicado en Pocito, consolidándose como uno de los eventos urbanos más importantes de la provincia.

La propuesta, organizada por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, contó además con el apoyo del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y el Centro Cultural Conte Grand, reunió a deportistas, artistas y familias en un espacio pensado para disfrutar y compartir la cultura urbana.

Skatepark 2 2026

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Jelly Jam incluye distintas disciplinas como roller freestyle, quadskate, skateboarding y BMX freestyle, entre otras actividades que convocan a jóvenes atletas y aficionados de toda la provincia. Además de su aspecto competitivo, el encuentro mantiene una fuerte impronta participativa y recreativa, promoviendo el compañerismo y el sentido de comunidad dentro del ambiente urbano.

Durante toda la jornada, el Skatepark Olímpico se convirtió en un punto de encuentro para decenas de riders y espectadores que disfrutaron de exhibiciones, competencias y actividades recreativas en un ambiente de amistad y deporte.

Skatepark 3 2026

Desde la organización adelantaron que próximamente se confirmarán las siguientes fechas del calendario con el objetivo de mantener activa la propuesta durante todo el año y continuar fortaleciendo el crecimiento de los deportes urbanos en San Juan.

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