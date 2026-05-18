Unión volvió al triunfo en Villa Krause y sumó tres puntos importantes en el Torneo Apertura. El Azul derrotó 3 a 1 a Carpintería y quedó tercero en las posiciones. Desamparados, Minero, Colón, Unión, 9 de Julio y San Lorenzo de Ullum ya tienen su lugar asegurado en el Reducido. Luego aparecen Alianza, López Peláez, Peñarol, Atenas y Trinidad que pelean por los dos lugares restantes.
Unión volvió al triunfo y ya hay 6 clasificados al Reducido
Unión derrotó 3 a 1 a Carpintería en uno de los cruces del domingo. Hay cinco equipos en la pelea por los últimos dos lugares del Reducido.