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Unión volvió al triunfo y ya hay 6 clasificados al Reducido

Unión derrotó 3 a 1 a Carpintería en uno de los cruces del domingo. Hay cinco equipos en la pelea por los últimos dos lugares del Reducido.

Unión volvió al triunfo en Villa Krause y sumó tres puntos importantes en el Torneo Apertura. El Azul derrotó 3 a 1 a Carpintería y quedó tercero en las posiciones. Desamparados, Minero, Colón, Unión, 9 de Julio y San Lorenzo de Ullum ya tienen su lugar asegurado en el Reducido. Luego aparecen Alianza, López Peláez, Peñarol, Atenas y Trinidad que pelean por los dos lugares restantes.

Carpintería pegó primero y abrió el marcador a través de Maxi Sánchez. Unión reaccionó ante su gente y se llevó la victoria 3 a 1 con los goles de Joaquín Araya, Nicolás Jorquera y Facundo Poblete.

El otro duelo del domingo quedó en manos de Trinidad que derrotó 2 a 0 a Atenas en La Rinconada y se ilusiona con llegar al Reducido. Bautista Chousal anotó un doblete y dejó con vida al León en su lucha por la clasificación.

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La fecha había comenzado el sábado con: Alianza 1 – Rivadavia 1; 9 de Julio 6 – Villa Ibáñez 1; Juv. Zondina 0 – Sarmiento 0; San Lorenzo 0 – Minero 1 y Marquesado 0 – López Peláez 1.

La 16ª jornada se completará el martes, desde las 16.30, con Colón vs. Defensores de Argentinos y Peñarol vs. Desamparados.

Posiciones:

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