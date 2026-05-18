Unión volvió al triunfo y ya hay 6 clasificados al Reducido

Carpintería pegó primero y abrió el marcador a través de Maxi Sánchez. Unión reaccionó ante su gente y se llevó la victoria 3 a 1 con los goles de Joaquín Araya, Nicolás Jorquera y Facundo Poblete.

El otro duelo del domingo quedó en manos de Trinidad que derrotó 2 a 0 a Atenas en La Rinconada y se ilusiona con llegar al Reducido. Bautista Chousal anotó un doblete y dejó con vida al León en su lucha por la clasificación.