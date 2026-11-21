El estancamiento de la actividad económica aparece como otro factor de preocupación. El próximo martes, el INDEC publicará el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de septiembre, que podría reforzar la idea de que la economía ingresó en recesión técnica durante el tercer trimestre del año.

Los últimos datos disponibles –correspondientes a agosto– mostraron una caída interanual del 1,7% y una mejora mensual desestacionalizada de apenas 0,1%. La debilidad de la actividad, con sectores que presentan comportamientos muy diferentes, alimenta la incertidumbre política.

El ex director del Banco Central Carlos Pérez consignó que el estancamiento económico está elevando el riesgo electoral y señaló que, en dos de los desafíos que enfrentaba el Gobierno a comienzos de año —reactivar la economía y fortalecer las reservas—, solo se avanzó parcialmente en el segundo.

“Difícilmente se pueda –hasta las elecciones– activar la economía, por lo que es muy importante trabajar en garantizar la estabilidad financiera, consiguiendo dólares y evitando que los instrumentos en pesos se dolaricen”, advirtió.

En este escenario, la discusión parece haberse adelantado. Las expectativas sobre la continuidad del programa económico y un eventual cambio de orientación política inciden en la valuación de los bonos argentinos.

El analista Gustavo Neffa afirmó que el mercado ya incorpora en los precios la posibilidad de un regreso del peronismo, ante el deterioro de las expectativas electorales del oficialismo: “Eso es lo que descuenta el mercado”.

Además, señaló que los inversores miran con cautela la ventaja de diez puntos que tenía Milei a comienzos de año en una eventual segunda vuelta y que ahora habría perdido. Esa preocupación, que al Ejecutivo le gusta definir como “riesgo kuka”, potencia la incertidumbre sobre el rumbo económico posterior a las elecciones.

El deterioro del clima financiero general también afectó el apetito de los inversores por los activos de mayor riesgo. Neffa atribuyó una parte importante de la suba del riesgo país a ese escenario, pero también reconoció el impacto de la actividad económica y las expectativas electorales locales. Para otros, el deterioro argentino excede el contexto internacional.

La escalada abre interrogantes sobre cómo puede evolucionar el indicador. Pellegrini plantea que los 1.000 puntos no representan necesariamente un techo y que una reducción sostenida requiere fortalecer las reservas netas, conseguir financiamiento y contar con un esquema cambiario que permita generar dólares.

El problema es que, mientras el riesgo país se mantenga elevado, refinanciar los vencimientos resulta más costoso y aumenta la necesidad de recurrir a otras fuentes de divisas. El esquema original para 2027 contemplaba, entre otras cosas, compras del Tesoro al Banco Central por US$4.900 millones, pero esa necesidad ahora podría alcanzar los US$13.200 millones si continúa restringido el acceso al mercado.

La diferencia pone en evidencia las dificultades que enfrentará el Gobierno en el año electoral: “El programa financiero de julio ya no es creíble, por eso la necesidad de su reformulación”, advirtió Pérez.