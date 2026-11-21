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Albardón – Estela Vargas (Herencia del Chañar): Aprovecha integralmente todas las virtudes del árbol autóctono de chañar, utilizado como medicina natural para el sistema respiratorio (antitusivo y expectorante). Además del tradicional arrope, busca producir harina (apta para celíacos y con foco en la recuperación de harinas ancestrales), infusiones y tinturas naturales para lanas y telas a partir de pétalos y cortezas del tronco, y fermentaciones como aloja, chicha y vinagre para rescatar tradiciones ancestrales.
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Angaco – Adelina del Carmen Ferreyra (Dulce panificación Santa Bárbara): Emprendimiento dedicado a la elaboración de panificación, dulces artesanales, producción de licores y trabajos en hilados.
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Calingasta – Gabriela Valdez (Cumelén): Ofrece frutos deshidratados, frutos secos y especias de la zona, rescatando aprendizajes ancestrales para dar a conocer a Calingasta por sus sabores y promover la alimentación natural sin agregados de azúcares ni conservantes.
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Capital – Irina Bravo (MyBConstructora): Trabaja en la construcción de viviendas sustentables, eficientes y accesibles mediante el sistema Steel Framing (construcción en seco industrializado), con plazos de ejecución de entre 70 y 90 días.
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Caucete – Sandra Flores (Jelú): Microemprendimiento familiar con estructura de trabajo colaborativo —donde cada integrante asume un rol en la cadena de valor— dedicado al diseño y elaboración artesanal de piezas decorativas utilitarias y accesorios para el hogar y el jardín. Combina cemento gris, blanco y yeso con el suprarreciclaje (upcycling) de residuos sólidos urbanos como botellas PET, envases tetra brik y cartón como moldería recuperada.
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Chimbas – María Fernanda Fontela (Ferexpur Ecoleños): Emprendimiento ecológico que elabora iniciadores de fuego naturales y seguros —libres de químicos y aditivos— con ingredientes puros y locales de la región, ideales para cocinas ecológicas, salamandras y leña.
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Iglesia – Stella Maris de Miguel (Mary comidas): Propuesta gastronómica dedicada a la elaboración de pollos asados, empanadas de distintas variedades con recetas propias e innovación y pastas frescas congeladas, combinando recetas caseras, materia prima de calidad y procesos de conservación.
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Jáchal – Eloísa Elsa Castro (MIGA MIA): Emprendimiento jachallero dedicado a la elaboración artesanal de budines caseros, donas y waffles dulces y salados que combinan recetas tradicionales con sabores innovadores, apoyado en tres pilares: calidad, dedicación y cercanía con el cliente.
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Pocito – Carol Sanz (Finca La Rufina / Casa de Té La Rufina): Quinta privada con pileta, quincho y cafetería para eventos infantiles, empresariales y familiares, que además ofrece hospedaje sustentable en domos geodésicos totalmente equipados para reconectar con la naturaleza y disfrutar de excelente gastronomía.
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9 de Julio – Vanesa Algañaraz (Circuito Turístico 9 de Julio “Mucho más por descubrir”): Propuesta que integra, promueve y visibiliza emprendimientos locales mediante recorridos y experiencias auténticas, impulsando el trabajo conjunto entre el sector público y privado para desarrollar el turismo y la economía departamental.
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Rawson – Silvia Martin (TEO PASTELERIA): Pastelería artesanal e innovadora con identidad sanjuanina que convierte productos locales como alcaucil, espárrago y membrillo en experiencias dulces diferentes, reflejando una historia de reiniciación, amor y creatividad.
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Rivadavia – Sabrina Chicón (ConectApp): Solución de software que combina inteligencia artificial e inteligencia humana para alertar y prevenir problemas de salud mental en entornos laborales en tiempo real, generando alertas accionables en un panel de control como complemento para potenciar la labor diaria de Recursos Humanos.
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San Martín – Alejandra Velázquez (CA.LE.MA. Panificación artesanal): Emprendimiento familiar con más de ocho años de trayectoria que produce a mano en horno de barro más de 100 semitas y 30 panes diarios, abasteciendo a más de 20 clientes fijos.
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Santa Lucía – Carla Mabel Bonilla (Reinas): Proyecto de innovación natural y apicultura sustentable que cuenta con 30 colmenas en producción, participa en servicios de polinización e integra la cooperativa apícola Colmenas de Tulum.
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Sarmiento – María José Leiva Díaz (El legado Leiva Díaz): Proyecto turístico rural y de experiencias con la naturaleza ubicado a 12 km de la villa cabecera de Media Agua. Brinda talleres y visitas familiares para interactuar, alimentar y cuidar animales de granja, avistaje de aves silvestres en torno a una laguna con árboles autóctonos y especies exóticas centenarias, y venta de productos como huevos caseros.
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Ullum – María Montaña (Panificación Bon Appetit): Panadería artesanal dedicada a la elaboración y venta de productos caseros como medialunas de hojaldre, facturas, rosquitos, maicenitas y pastafrolas.
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Valle Fértil – Mariana Isabel Aguilera (Samay Yampa): Inspirado en los vocablos Samay (aliento, alma y respiro) y Yampa (libre y pleno), apunta a conformar un núcleo turístico físico y virtual en el valle, con raíces en el corazón de Astica y Valle Fértil.
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25 de Mayo – Micaela Saldaña (Pura Infusión): Propone una evolución del té a través de discos de caramelo artesanal y cristalino elaborados con azúcar natural, que contienen yuyos como manzanilla o estrella de anís y una rama de canela integrada para revolver la infusión en la taza.
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Zonda – Silvia Alejandra Atencio Ledesma (Vavi, creaciones con telas): Confección artesanal de bolsos urbanos, de estudio y trabajo en tela y lona con técnicas de bordado y estampados que promueven los paisajes zondinos, además de accesorios complementarios como neceseres, llaveros y kits materos.