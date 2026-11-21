Repasá una por una a las 19 candidatas departamentales y sus emprendimientos:

Albardón – Estela Vargas (Herencia del Chañar): Aprovecha integralmente todas las virtudes del árbol autóctono de chañar, utilizado como medicina natural para el sistema respiratorio (antitusivo y expectorante). Además del tradicional arrope, busca producir harina (apta para celíacos y con foco en la recuperación de harinas ancestrales), infusiones y tinturas naturales para lanas y telas a partir de pétalos y cortezas del tronco, y fermentaciones como aloja, chicha y vinagre para rescatar tradiciones ancestrales.

Angaco – Adelina del Carmen Ferreyra (Dulce panificación Santa Bárbara): Emprendimiento dedicado a la elaboración de panificación, dulces artesanales, producción de licores y trabajos en hilados.

Calingasta – Gabriela Valdez (Cumelén): Ofrece frutos deshidratados, frutos secos y especias de la zona, rescatando aprendizajes ancestrales para dar a conocer a Calingasta por sus sabores y promover la alimentación natural sin agregados de azúcares ni conservantes.

Capital – Irina Bravo (MyBConstructora): Trabaja en la construcción de viviendas sustentables, eficientes y accesibles mediante el sistema Steel Framing (construcción en seco industrializado), con plazos de ejecución de entre 70 y 90 días.

Caucete – Sandra Flores (Jelú): Microemprendimiento familiar con estructura de trabajo colaborativo —donde cada integrante asume un rol en la cadena de valor— dedicado al diseño y elaboración artesanal de piezas decorativas utilitarias y accesorios para el hogar y el jardín. Combina cemento gris, blanco y yeso con el suprarreciclaje (upcycling) de residuos sólidos urbanos como botellas PET, envases tetra brik y cartón como moldería recuperada.

Chimbas – María Fernanda Fontela (Ferexpur Ecoleños): Emprendimiento ecológico que elabora iniciadores de fuego naturales y seguros —libres de químicos y aditivos— con ingredientes puros y locales de la región, ideales para cocinas ecológicas, salamandras y leña.

Iglesia – Stella Maris de Miguel (Mary comidas): Propuesta gastronómica dedicada a la elaboración de pollos asados, empanadas de distintas variedades con recetas propias e innovación y pastas frescas congeladas, combinando recetas caseras, materia prima de calidad y procesos de conservación.

Jáchal – Eloísa Elsa Castro (MIGA MIA): Emprendimiento jachallero dedicado a la elaboración artesanal de budines caseros, donas y waffles dulces y salados que combinan recetas tradicionales con sabores innovadores, apoyado en tres pilares: calidad, dedicación y cercanía con el cliente.

Pocito – Carol Sanz (Finca La Rufina / Casa de Té La Rufina): Quinta privada con pileta, quincho y cafetería para eventos infantiles, empresariales y familiares, que además ofrece hospedaje sustentable en domos geodésicos totalmente equipados para reconectar con la naturaleza y disfrutar de excelente gastronomía.

9 de Julio – Vanesa Algañaraz (Circuito Turístico 9 de Julio “Mucho más por descubrir”): Propuesta que integra, promueve y visibiliza emprendimientos locales mediante recorridos y experiencias auténticas, impulsando el trabajo conjunto entre el sector público y privado para desarrollar el turismo y la economía departamental.

Rawson – Silvia Martin (TEO PASTELERIA): Pastelería artesanal e innovadora con identidad sanjuanina que convierte productos locales como alcaucil, espárrago y membrillo en experiencias dulces diferentes, reflejando una historia de reiniciación, amor y creatividad.

Rivadavia – Sabrina Chicón (ConectApp): Solución de software que combina inteligencia artificial e inteligencia humana para alertar y prevenir problemas de salud mental en entornos laborales en tiempo real, generando alertas accionables en un panel de control como complemento para potenciar la labor diaria de Recursos Humanos.

San Martín – Alejandra Velázquez (CA.LE.MA. Panificación artesanal): Emprendimiento familiar con más de ocho años de trayectoria que produce a mano en horno de barro más de 100 semitas y 30 panes diarios, abasteciendo a más de 20 clientes fijos.

Santa Lucía – Carla Mabel Bonilla (Reinas): Proyecto de innovación natural y apicultura sustentable que cuenta con 30 colmenas en producción, participa en servicios de polinización e integra la cooperativa apícola Colmenas de Tulum.

Sarmiento – María José Leiva Díaz (El legado Leiva Díaz): Proyecto turístico rural y de experiencias con la naturaleza ubicado a 12 km de la villa cabecera de Media Agua. Brinda talleres y visitas familiares para interactuar, alimentar y cuidar animales de granja, avistaje de aves silvestres en torno a una laguna con árboles autóctonos y especies exóticas centenarias, y venta de productos como huevos caseros.

Ullum – María Montaña (Panificación Bon Appetit): Panadería artesanal dedicada a la elaboración y venta de productos caseros como medialunas de hojaldre, facturas, rosquitos, maicenitas y pastafrolas.

Valle Fértil – Mariana Isabel Aguilera (Samay Yampa): Inspirado en los vocablos Samay (aliento, alma y respiro) y Yampa (libre y pleno), apunta a conformar un núcleo turístico físico y virtual en el valle, con raíces en el corazón de Astica y Valle Fértil.

25 de Mayo – Micaela Saldaña (Pura Infusión): Propone una evolución del té a través de discos de caramelo artesanal y cristalino elaborados con azúcar natural, que contienen yuyos como manzanilla o estrella de anís y una rama de canela integrada para revolver la infusión en la taza.