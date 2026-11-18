Esta final tendrá un valor doble para Boca, porque en caso de consagrarse no solo se convertirá en el equipo más ganador de la Copa Sudamericana con tres conquistas (la ganó en 2005 y 2006), sino que cortará con la sequía de 18 años sin títulos en el plano internacional. El último antecedente en este tipo de competencias se dio en el 2008, cuando ganó la Recopa Sudamericana al vencer a Arsenal de Sarandí.

En lo que respecta a lo que sería el 11 titular de Boca, la única incógnita pasa por la delantera, ya que si bien tienen su lugar asegurado el colombiano Sebastián Villa y el uruguayo Miguel Merentiel, todavía no está definido si estarán acompañados por Tomás Aranda, Alan Velasco o Leonel Flores, que fue una de las revelaciones del fútbol argentino en este semestre.

La final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro de Brasil, que se llevará a cabo en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad colombiana de Barranquilla, está programada para este sábado a las 19:30 (hora de Argentina).