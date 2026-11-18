Blanco dejó atrás una sobrecarga muscular que le había impedido entrenar con normalidad lunes y martes, mientras que Delgado superó un esguince de grado 1 en su rodilla derecha sufrido en el ensayo del martes.

Con ambos confirmados y el seguimiento sobre Rodrigo Battaglia —quien también se reincorporó tras realizar tareas diferenciadas junto a Blanco durante la semifinal de Copa Argentina ante Banfield—, la formación mantendrá la base del 3-0 frente al Taladro.

La única incógnita táctica de Rodolfo Arruabarrena reside en el tercer delantero que acompañará a Sebastián Villa y Miguel Merentiel, mientras que Alan Velasco, portador de la camiseta número 10 y principal candidato tras su regreso a las canchas, disputa el puesto con Tomás Aranda y Leonel Flores.

De este modo, el probable once titular formará con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Tomás Aranda o Leonel Flores; Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

Con el objetivo de fortalecer la unión grupal, el entrenador convocó a la totalidad del plantel de Primera División y, tras almorzar en Ezeiza, la delegación abordará un vuelo chárter a las 14 para arribar por la noche a Colombia y concentrar en el Hotel Estelar Alto Prado.

En el viaje participan futbolistas lesionados como Agustín Marchesín y Matías Satas, jugadores relegados como Milton Giménez, y juveniles como Joaquín Ruiz, Camilo Rey Domenech y Rodrigo Bacidalupe.

Dado que Conmebol permite 23 firmantes en planilla, diez integrantes quedarán fuera del banco de suplentes en la charla técnica previa al partido.

Ante un pronóstico de 32°C y alta humedad, el cuerpo técnico modificó la planificación en suelo colombiano por lo que los entrenamientos del jueves y viernes se trasladaron al horario nocturno de las 19.30 para aclimatarse a las condiciones del encuentro.

Asimismo, debido a que el Predio de la Federación Colombiana de Fútbol será utilizado por el equipo de Eduardo Domínguez, Boca se entrenará en el Estadio Romelio Martínez, cancha del Barranquilla FC de la segunda división.