Para garantizar también el regreso de los asistentes, el operativo dispuso más de 130 viajes que partieron desde el Estadio del Bicentenario hacia sus respectivos puntos de origen en los distintos departamentos de San Juan.

Por otra parte, se estima que unos 3.000 vehículos de alquiler, entre sus diferentes modalidades, participaron del traslado de público hacia la Fiesta Nacional del Sol. Con un promedio de tres ocupantes por vehículo, esta alternativa movilizó aproximadamente a 9.000 personas.

De esta manera, la combinación de transporte público gratuito y servicios de alquiler permitió estimar en 13.500 la cantidad de personas movilizadas durante los trayectos de ida.

El resultado refleja el esfuerzo del Ministerio de Gobierno para planificar, coordinar y poner en funcionamiento un operativo de transporte que acompañó el desarrollo de uno de los acontecimientos más importantes de San Juan.