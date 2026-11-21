La Fiesta Nacional del Sol 2026 contó con un importante operativo de movilidad impulsado por el Ministerio de Gobierno, que permitió que más de 13.500 personas llegaran al predio del Estadio del Bicentenario durante los trayectos de ida.
Más de 13 mil personas llegaron en colectivos a disfrutar de la primera noche
El Ministerio de Gobierno dispuso un operativo de movilidad que incluyó colectivos gratuitos de RedTulum y vehículos de alquiler, para facilitar el traslado de miles de sanjuaninos al predio del Estadio del Bicentenario.