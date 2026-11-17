La Selección Argentina se prepara para bajar el telón de la temporada 2026 este martes con un amistoso internacional frente a Costa Rica en Córdoba. Tras un año cargado de emociones, que incluyó el subcampeonato del mundo en Norteamérica y la emotiva despedida de Lionel Messi, la Scaloneta busca cerrar la ventana de noviembre de la mejor manera.
Con gol de Nico Paz, Argentina le gana 1-0 a Costa Rica en el Kempes
Gran jugada entre Enzo Fernández y Julián Álvarez para que Nico Paz defina de primera y ponga el 1-0 para la Selección.