El combinado nacional intentará levantar cabeza tras la ajustada caída por 2 a 1 frente a Uruguay en La Bombonera. Este nuevo ensayo le permitirá a Lionel Scaloni continuar probando variantes tácticas y sumar certezas en pleno proceso de recambio generacional, dándole rodaje a jóvenes talentos que buscan afianzarse con la camiseta albiceleste.

El DT argentino metió varias modificaciones respecto al último encuentro. El equipo formará de la siguente manera: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Román Vega; Alexis Mac Allister, Máximo Perrone, Enzo Fernández; Nicolás Paz, Gianluca Prestianni y Julián Álvarez.