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Detuvieron a un adolescente armado y se aplicará el nuevo Régimen Penal Juvenil

El caso se registró en Mar del Plata cumplimentó con la primera detención de un adolescente de 15 años luego de la entrada en vigencia del Nuevo Régimen Penal Juvenil.

La ciudad de Mar del Plata ya cumplimentó con la primera detención de un adolescente de 15 años luego de la entrada en vigencia del Nuevo Régimen Penal Juvenil. Se trata de un menor que estaba armado y luego de permanecer varias horas arrestado fue liberado.

El caso tuvo lugar el sábado por la noche, horas después de que se active el Nuevo Régimen Penal Juvenil, cuando dos adolescentes, de 17 y 15 años, fueron detenidos cuando se encontraban escondidos dentro de un galpón y tenían en su poder un revólver calibre 32 largo.

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, ambos menores ingresaron al perímetro de una vivienda que tiene varios locales comerciales y un galpón, lugar en el que fueron encontrados. Según destaca un informe del medio La Capital, fue una vecina que observó la situación a través de las cámaras de seguridad y dio aviso a la Policía.

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Ambos fueron descubiertos y el caso quedó a cargo del fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil Walter Martínez Soto, quien los imputó por los delitos de robo agravado por escalamiento y efracción de lugar habitado y portación de arma de uso civil.

El fiscal solicitó la detención del adolescente, pero el pedido fue rechazado por la jueza de Garantías Libertad Cordido, por lo que, según indica dicho medio, el menor fue liberado horas después, aunque continúa sometido al proceso penal.

Uno de los puntos más importantes del Nuevo Régimen Penal Juvenil es que se establece la baja de imputabilidad a los 14 años y la pena máxima es de 15 años de cárcel.

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