Detuvieron a un adolescente armado y se aplicará el nuevo Régimen Penal Juvenil

El caso tuvo lugar el sábado por la noche, horas después de que se active el Nuevo Régimen Penal Juvenil, cuando dos adolescentes, de 17 y 15 años, fueron detenidos cuando se encontraban escondidos dentro de un galpón y tenían en su poder un revólver calibre 32 largo.

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, ambos menores ingresaron al perímetro de una vivienda que tiene varios locales comerciales y un galpón, lugar en el que fueron encontrados. Según destaca un informe del medio La Capital, fue una vecina que observó la situación a través de las cámaras de seguridad y dio aviso a la Policía.