La ciudad de Mar del Plata ya cumplimentó con la primera detención de un adolescente de 15 años luego de la entrada en vigencia del Nuevo Régimen Penal Juvenil. Se trata de un menor que estaba armado y luego de permanecer varias horas arrestado fue liberado.
Detuvieron a un adolescente armado y se aplicará el nuevo Régimen Penal Juvenil
El caso se registró en Mar del Plata cumplimentó con la primera detención de un adolescente de 15 años luego de la entrada en vigencia del Nuevo Régimen Penal Juvenil.